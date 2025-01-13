«Альфа-банк», «Сбер» и «Т-Банк» создали дочернюю компанию для развития платежных сервисов

«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» учредили юрлицо для развития платежных сервисов в рамках своего консорциума. Об этом сообщает Frank Media.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Финтех-платформа» было зарегистрировано 10 января. Уставный капитал компании составляет 1 млн руб. Ее основным владельцем выступает ООО «Цифровые активы» с долей в 45%. «Альфа-банку» и «Т-Банку» принадлежат доли по 27,5%.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на «последние доступные открытые данные», «Цифровые активы» — дочерняя структура «Сбера».

Генеральным директором «Финтех-платформы» назначен Дмитрий Филинов. Эксперт более 25 лет работает на рынке платежных решений. Последние 10 лет Дмитрий возглавлял московский офис компании в сфере электронных платежей TSYS, а также был членом совета директоров TSYS International.

В совместном заявлении «Сбера», «Альфа-банка» и «Т» говорится, что «Финтех-платформа» займется «созданием и развитием новых технологичных платежных решений и сервисов на базе равноудаленной и открытой инфраструктуры». Первой такой технологией станет оплата с использованием QR-кода.

В данный момент формируется команда новой компании. Пока утверждены СЕО и СТО.

Летом 2024 года Сбербанк, «Альфа-банк» и «Т-Банк», занимающие более 80% рынка эквайринга, заявили о совместной работе над единым платежным QR-кодом. Компании создали консорциум для развития этого проекта.

В октябре Национальная система платёжных карт (НСПК) закончила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей. Позже Банк России предложил обязать банки использовать только QR-код от НСПК.