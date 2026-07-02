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02.07.2026 в 06:10

«Т-Банк» запустит покупку и продажу криптовалюты в приложении

Банк планирует стать первым цифровым депозитарием

«Т-Банк» намерен интегрировать в свое мобильное приложение сервис покупки и продажи криптовалюты после вступления в силу закона о криптоактивах. Об этом пишет ТАСС со сслкой на заявление исполнительного директора банка Вячеслава Цыганова.

По словам Цыганова, банк рассчитывает реализовать функцию до конца года и стать первым цифровым депозитарием, предложив клиентам в приложении не только торговлю криптоактивами, но и просмотр остатков и аналитические инструменты.

Цель компании — «сделать сложное простым» и обеспечить тот же уровень надежности и сервиса, что и для остальных продуктов банка. Внедрение функции также должно помочь защитить клиентов от «серых схем».

Отметим, что закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 года.

«Т-Банк»
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