«Т-Банк» выиграл спор за товарный знак «Т-Мобайл»

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования акционерного общества «Т-Банк» в споре с немецкой телекоммуникационной компанией Deutsche Telekom AG о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Т-Мобайл» на территории России.

Иск был подан в июле 2025 года. «Т-Банк» указал, что Deutsche Telekom не использует принадлежащий ей товарный знак «Т-Мобайл» в России, и потребовал прекратить его правовую охрану в отношении ряда классов товаров и услуг. В частности, требования касались услуг 35-го класса МКТУ (реклама и маркетинг). При этом иск не затрагивал телекоммуникационные услуги — основное направление деятельности Deutsche Telekom.

«Т-Банк» ссылался на то, что является заинтересованным лицом в прекращении охраны спорного обозначения. Компания ранее подавала в Роспатент заявки на регистрацию собственных обозначений «Т-Мобайл» в различных вариантах, однако получила отказы из-за сходства заявленных обозначений с товарным знаком Deutsche Telekom.

Обозначение «Т-Мобайл» уже используется «Т-Банком» для собственного виртуального мобильного оператора.

Deutsche Telekom не представила письменных возражений и не участвовала в судебных заседаниях. Суд удовлетворил требования банка в отношении товарного знака «Т-Мобайл». Кроме того, с Deutsche Telekom AG в пользу «Т-Банка» взыскано 50 тыс. руб. в качестве возмещения судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Ранее Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента и отказал компании «Строительный дом "Петрович"» в признании обозначения «Петрович» общеизвестным знаком обслуживания.