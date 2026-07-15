Суд отказал «Петровичу» в признании товарного знака общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента и отказал компании «Строительный дом "Петрович"» в признании обозначения «Петрович» общеизвестным знаком обслуживания. Суд решил, что компания не смогла доказать широкую известность бренда во всей России.

Одной из главных причин отказа стало то, что сеть представлена только в шести регионах страны. Суд отметил, что доставки товаров в другие регионы недостаточно для признания знака общеизвестным, если там нет магазинов и масштабной рекламной кампании.

Кроме того, суд счел недостаточными результаты социологических опросов, представленных компанией. По мнению суда, они не охватывали все заявленные услуги и содержали вопросы, которые могли повлиять на ответы респондентов. Также выяснилось, что в рекламе и цифровых сервисах использовались разные варианты логотипа, а не только тот, который компания просила признать общеизвестным.

Суд также указал, что высокая выручка сама по себе не подтверждает известность бренда. Несмотря на оборот около 145 млрд руб/, доля «Петровича» на российском рынке товаров для ремонта и строительства составляет менее 2%.

В итоге суд пришел к выводу, что бренд хорошо известен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых соседних регионах, но этого недостаточно для получения статуса общеизвестного товарного знака в России.

Напомним, заявление ООО «СТД „Петрович“» о признании решения Роспатента от 17 октября 2025 года незаконным поступило в суд в январе.