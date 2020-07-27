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27.07.2020 в 11:25

«Связной» подключил «Ситимобил» к экспресс-доставке своих товаров

Пока услуга доступна в Москве

«Связной» объединился со службой такси «Ситимобил» для экспресс-доставки товаров из своего интернет-магазина. Об этом Sostav рассказали представители обеих компаний.

Доставка займет не более часа, обещают партнеры. Пока опция доступна в 12 районах Москвы, скоро ее расширят на весь город, а затем планируют подключить во всех регионах присутствия. Клиенты «Связного» могут выбрать этот способ доставки при оформлении заказа.

На первом этапе услуга будет бесплатной. Затем ее стоимость будет зависеть от расстояния, при этом зона с бесплатной доставкой сохранится. «В скором времени доставка в течение часа станет новым стандартом для рынка, и наша задача масштабировать имеющийся опыт на всю нашу региональную сеть», — говорит директор по электронной коммерции «Связного» Алексей Антропов.

Для «Ситимобила» «Связной» — первый партнер среди ритейлеров техники, говорят в транспортной компании. «Режим самоизоляции подтолкнул «Ситимобил» к запуску услуги доставки в кратчайшие сроки. Функция оказалась востребована не только пользователями, но и бизнес-партнерами. С начала запуска и подключения первых B2B-партнеров количество таких доставок растет в 3 раза в показателях неделя к неделе», — заявил исполнительный директор службы такси Виталий Бедарев.

Ранее «Связной» объединился с Delivery Club для экспресс-доставки товаров. Курьеры службы приносят клиентам товары весом до десяти килограммов, время выполнения заказа — от 30 минут.

Связной ситимобил
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