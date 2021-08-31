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31.08.2021 в 13:05

Максим Онищенко стал новым президентом «Связного»

Евгений Давыдович ушел из компании, чтобы заниматься собственными бизнес-проектами

Максим Онищенко

Максим Онищенко назначен новым президентом «Связного». Прежний глава компании Евгений Давыдович решил покинуть свой пост, сообщили Sostav в компании.

Онищенко имеет более чем 15-летний опыт работы на руководящих должностях в российских и международных компаниях. Он прошел путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до регионального управляющего в Procter&Gamble.

С 2011 по 2018 годы Онищенко работал в компании «Магнит», в том числе и на управлении розничным форматом «Магнит Косметик». В последние годы он возглавлял бизнес краснодарской ритейл-сети «Табрис».

В «Связном» Максим Онищенко будет реализовывать стратегию компании. Евгений Давыдович займется собственными бизнес-проектами. Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента компании, покидает компанию и в ближайшей перспективе сосредоточится на собственных бизнес-проектах.

Максим Онищенко, президент компании «Связной»:

Стать частью команды профессионалов, компании с богатой историей и огромным потенциалом для меня важный этап карьеры. И главной нашей целью по-прежнему будет завоевание любви и доверия наших покупателей.

Евгений Давыдович, бывший президент компании «Связной»:

За прошедшие почти два года нам с командой удалось достичь тех результатов, которые компании достигают в перспективе 3−5 лет. «Связной» — это компания, которая никогда не стоит на месте, компания, которая всегда движется вперед и добивается поставленных высот.

В июне «Связной» создал суббренд Game Changer, под которым планирует выпускать товары для компьютерных игр. Также компания запустила одноименной портал для геймеров. На нем будут продаваться игровые гаджеты, софт и подписки на игровые сервисы, а также действовать программа лояльности и проводиться турниры.

Связной
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