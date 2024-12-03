Свежеиспеченная игра Ailove для «Самоката»: тапай Крошечку и получай скидки

Команда агентства Ailove разработала игру для «Самоката». В основе — анимированный персонаж Крошечка, она же будущее хлебобулочное изделие. Превращение происходит благодаря заботе пользователя о ней: чтобы Крошечка выросла в круассан или другую булочку, нужно каждый день ее тапать. С помощью тапов пользователи зарабатывают хрусты, которые можно обменивать на промокоды от «Самоката» — например, 300 руб. на первый заказ, -10% на весь заказ, -20% на мороженое и многое другое.

Такая игра не только привлекает внимание к бренду, но и дарит пользователям выгоду на покупки в «Самокате». Присоединиться к игре можно в приложении «Самоката» или в Telegram. К ней присоединились уже более 120 тысяч пользователей.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу Самоката: Мы поддерживаем тренд на геймификацию и не в первый раз используем такой прием в своих проектах. Это позволяет нам показать, что Самокат — не только про широкий выбор продуктов и качественный сервис, но и про современные яркие проекты, которые привлекают внимание аудитории, в том числе молодежи. Совместно с Ailove мы выпустили мини-игру с популярной механикой кликера, но отразили в ней свои ценности. Персонаж игры — Крошечка, которая становится настоящей булочкой благодаря заботе. Так и мы — каждый день заботимся о наших пользователях, чтобы их быт становился проще и приятнее.

Наташа Ушакова, креативный директор Ailove: У нас не было цели делать сложный функционал кликера, мы сразу решили сосредоточиться на главном — на персонаже. Он должен был получиться милым и притягательным, вызывать симпатию и желание ежедневно «заботиться» о нем. Придумывая героя игры, мы отталкивались от любимых товаров пользователей Самоката. Выпечка — одна из популярных категорий (я сама просто обожаю чернично-лавандовый коин и миндальный круассан). Поэтому мы создали персонажа, который просто не может не понравиться.

Мария Абанина, креатор Ailove: Прорабатывая Крошечку, мы хотели очеловечить ее и наделить характером. Для этого много ресурсов было направлено на копирайт. Создание собственного «хлебобулочного» языка как бы выделяет мини-вселенную игры в общем цифровом пространстве. Это очень важно, учитывая, что у нас не было возможности выделиться за счет графики или разнообразного геймплея.