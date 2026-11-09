SUPPORT AGENCY и «Москва глазами инженера» перенесли Шуховскую башню в digital-формат

Ажурный силуэт Шуховской башни узнают даже те, кто не интересуется инженерией. На фоне дискуссии о сохранении исторических деталей внимание вновь обращается к тому, что скрыто за знакомой конструкцией. Команды SUPPORT AGENCY и «Москва глазами инженера» рассказали Sostav, как создали сайт, посвященный истории и устройству башни.

Идея проекта

В апреле 2026 года проект реконструкции башни на Шаболовке получил положительное заключение государственной экспертизы. Он предполагает демонтаж секций, восстановление и замену части металлических элементов. Архитекторы и градозащитники опасаются утраты подлинных деталей, тогда как представители собственника заявляют о намерении сохранить те элементы, которые пригодны для восстановления.

Для проекта «Москва глазами инженера», который проводит экскурсии и лекции об архитектуре, дискуссия стала поводом рассказать о ценности оригинальной конструкции: стальных стержней, узлов соединения и инженерной идеи Владимира Шухова. Чтобы заинтересовать неспециалистов, технические сведения и архивные материалы нужно было объединить в понятный сюжет.

Цели и задачи

У «Москвы глазами инженера» уже были исторические тексты, экспертные материалы и архивные изображения. SUPPORT AGENCY отвечало за структуру, визуальную концепцию и разработку сайта. Предстояло связать биографию Владимира Шухова, историю строительства башни и современную дискуссию о ее сохранении в последовательный рассказ, понятный человеку без инженерной подготовки.

Кроме того, сайт должен был стать частью фестиваля «Шухов Фест»: знакомить аудиторию с историей башни и помогать находить афишу экскурсий, лекций и других мероприятий.

Реализация

Структура сайта

Работу начали со сценария: SUPPORT AGENCY распределило материалы по темам и составило хронологию. Сначала посетитель знакомится с Владимиром Шуховым и его идеями, затем узнает об истории строительства и устройстве башни. Раздел о реставрации разместили после объяснения конструкции, чтобы разговор о замене отдельных элементов опирался на уже представленные инженерные решения.

Основой навигации стал таймлайн с ключевыми событиями. Главную информацию объединили в единый маршрут, а дополнительные тексты и изображения вынесли в отдельные материалы. Пользователь может пройти всю историю последовательно или подробнее изучить отдельные эпизоды.

Для основного маршрута выбрали горизонтальный скролл: посетитель движется по странице слева направо. Такой подход позволяет разделить историю на последовательные сцены, в которых фотографии, схемы и объяснения соседствуют с соответствующими событиями.

Алексей Петров, арт-директор SUPPORT AGENCY Мы не хотели делать еще один сайт с историческими справками и фотографиями. Важно было рассказать историю башни последовательно: сначала познакомить пользователя с Шуховым, затем показать, как устроена конструкция, и объяснить, почему сегодня важно говорить о ее сохранении. Отсюда и решение с таймлайном и горизонтальным скроллом. Анимацию мы добавили, чтобы наглядно показать принцип конструкции, который сложно объяснить одним текстом.

Визуальная концепция

Историческая тема подсказывала стилизацию под конструктивистские плакаты 1920-х годов, однако агентство отказалось от буквального цитирования эпохи. Красный и черный цвета, диагонали и плакатные шрифты могли бы отвлечь внимание от материалов о башне.

Вместо этого из конструктивизма взяли геометрию, контраст масштабов и активную композицию. Крупные графические формы помогли выделить смысловые блоки, а шрифты с отсылкой к газетной верстке сохранили связь с эпохой строительства.

Архивные фотографии распределили по разным эпизодам. Вместо одного исторического снимка, который задавал бы оформление всей страницы, использовали подборку изображений и чертежей. Их разместили рядом с соответствующими событиями и объяснениями. Дизайнеры объединили архивные материалы с современной графикой, сохранив их документальный характер.

Анимация конструкции

Фотография башни показывает ее силуэт, но не раскрывает устройство сетчатой конструкции. Объяснить принцип решили с помощью анимации: на экране прямые металлические стержни постепенно складываются в гиперболоидную форму. Так пользователь видит, как возникает конструкция, вместо того чтобы разбираться в техническом описании или самостоятельно представлять объем по чертежам.

Марина Фирсова, руководитель отдела развития проекта «Москва глазами инженера» «Для нас было принципиально не превращать историю в миф и не жертвовать точностью ради эффекта. Дизайн должен работать на материал, а не поверх него. Поэтому анимация гиперболоида объясняет устройство конструкции, а не просто украшает страницу.

Техническая разработка

Изначально сайт планировали собрать на Tilda. Проверка концепции показала, что горизонтальная навигация работает, однако после загрузки большого объема материалов страница начала тормозить. Задержки мешали последовательному просмотру, особенно при переходах между эпизодами и анимацией.

Отказываться от горизонтальной навигации или убирать анимацию не хотели: на них строился пользовательский сценарий. К тому же контент и графика уже были организованы под горизонтальное движение. Изменение механики потребовало бы пересмотреть и порядок подачи материалов.

SUPPORT AGENCY приняло решение перенести проект на собственную разработку. До запуска оставалось несколько дней, поэтому страницу пришлось оперативно пересобрать, сохранив структуру, графику и принцип навигации. В результате сайт удалось запустить без проблем с производительностью, возникших при использовании конструктора.

Айдентика фестиваля

Параллельно SUPPORT AGENCY обновило айдентику «Шухов Феста»: разработало логотип и оформление для цифровых каналов и материалов мероприятий. Для разных носителей сохранили общие принципы визуальной системы — геометрию, контраст масштабов и композиционные приемы, использованные на сайте.

Кроме того, команда связала страницу с афишей фестиваля, экскурсиями, лекциями и публикациями «Москвы глазами инженера».

Работа с блогерами

13 сентября 2026 года «Москва глазами инженера» провела двухчасовую экскурсию по Шаболовке с участием приглашенных блогеров. Задача заключалась в том, чтобы познакомить авторов с историей башни непосредственно на месте, а не только через сайт. Прогулка позволила увидеть сооружение в городском окружении и собрать впечатления для публикаций.

Участники прошли вокруг башни, познакомились с авангардной застройкой района и узнали о влиянии инженерных идей Шухова на архитектуру Москвы.

SUPPORT AGENCY составило список авторов, подготовило и отправило приглашения, собрало контакты и координировало участие гостей. Агентство также помогало организовать прогулку и изготовило для участников яркие дождевики.

Результаты

По статистике проекта, за три месяца сайт получил 3 064 просмотра, 1 522 визита и 1 130 посетителей. Часть аудитории возвращалась на страницу. Помимо материалов об истории башни, посетителям была доступна афиша мероприятий, откуда они могли перейти к записи на события.