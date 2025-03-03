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03.03.2025 в 19:00

Суды отменили решения о приостановке деятельности четырех магазинов «Светофор» в Москве

Торговые точки, в частности, закрыли из-за сколов напольной плитки

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Столичные суды отменили в отношении четырех московских магазинов розничной сети «Светофор» решения о приостановке работы. Торговые точки были закрыты в январе после проверки Роспотребнадзора на 60, 70 и 90 дней, пишет ТАСС.

Кузьминский районный суд в конце февраля постановил возобновить работу двух магазинов «Светофор», расположенных на Рязанском и Лермонтовском проспектах. Они были закрыты на 90 дней, в числе нарушений — сколы на напольной плитке и отсутствие коробов на трубах отопления.

Лефортовский районный суд постановил возобновить работу магазина «Светофор», находящегося на улице Боровой и закрытого на 70 дней. Аналогичное регение в отношении магазина, расположенного в Юрловском проезде и закрытого на 60 дней, вынес Бутырский районный суд.

В январе во многих российских регионах начались массовые проверки и закрытия магазинов «Светофор». В феврале стало известно, что ФНС ликвидирует холдинг «Инвест стандарт», который владеет магазинами сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе «Светофора», а Роспотребнадзор изъял больше 300 тонн продукции в торговых точках сети. Сама компания закрыла часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%.

Суд Светофор
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