В работе «Светофора» нашли грубые нарушения

Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в ходе проверок, инициированных депутатами. Нарушения касались основном продажи молока, мяса и рыбы, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Ростовской области на 60 магазинов сети пришлось 91 нарушение. Такие же случаи были обнаружены в некоторых районах Московской области, а также в Новгородской и Вологодской областях.

Чаще всего не хватало документов о происхождении товаров, была нарушена маркировка, продавались продукты с истекшим сроком годности, они хранились с нарушением температурного режима и в поврежденной упаковке. Часть продукция животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы проверки передали в прокуратуру и Роспотребнадзор для принятия мер.

Ранее Роспотребнадзор заявил о начале внеплановых проверок в магазинах «Светофор» и гипермаркетах «Маяк», которые работают более чем в 70 регионах России. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомству и Минэкономразвития представить в правительство документы с результатами проверок. Инициатором проверок «Светофоров» стал депутат Госдумы Сергей Лисовский.