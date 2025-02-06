ФНС ликвидирует один из холдингов сети супермаркетов «Светофор»

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт», который владеет магазинами «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причиной стала недостоверная информация, указанная компанией при регистрации. Об этом пишет Forbes.

«Инвест стандарт» зарегистрирован в Ярославле на улице Наумова, но там его налоговики не обнаружили. В октябре прошлого года компания подавала заявление в ФНС о смене адреса в документах. Как раз тогда Госдума и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросили прокуратуру проверить сеть магазинов «Светофор» на предмет нарушения закона о торговле и санитарно-гигиенических норм.

В январе 2025 года во многих российских регионах начались массовые проверки и закрытия магазинов сети. Так, стало известно, что в Москве могут закрыться несколько точек. По четырем искам были приняты решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Светофор» насчитывает около 2,2 тыс. дискаунтеров. Розничной сетью управляют многочисленные юридические лица. Большинство из них имеют название «Торгсервис», к которому добавляется код региона.

«Инвест стандарт» является учредителем больше 10 юрлиц, в числе которых «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76» и другие. Возглавляет холдинг Алексей Худоногов — учредитель еще нескольких компаний семьи Шнейдеров, которая контролирует торговую сеть «Светофор». В 2023 году выручка «Инвест стандарта» составила 1,21 млрд руб., чистая прибыль была равна 1,17 млрд руб.

По словам юристов, банкротство холдинга несет финансовые риски для бизнеса «Светофора». В частности, могут возникнуть трудности с получением кредитов.