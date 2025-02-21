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21.02.2025 в 08:00

В «Светофоре» изъяли более 300 тонн продукции

Роспотребнадзор приостановил деятельность 76 магазинов

В результате проверок сети «Светофор» было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции, объемом более 300 тонн. Приостановлена деятельность 76 объектов торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверок составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении. Наложены штрафы на сумму более 1,2 млн руб. Еще 314 материалов об административном правонарушении переданы в суды на рассмотрение.

По решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Среди нарушений отмечаются нарушения сроков годности, несоблюдение требований хранения и товарного соседства, отсутствие или неисправность оборудования, несоблюдение правил личной гигиены сотрудников, отсутствие водоснабжения в магазинах.

Ранее сообщалось, что Федеральную антимонопольную службу попросили инициировать очередную масштабную проверку сети дискаунтеров «Светофор». В этот раз проанализируют работу логистических и распределительных центров.

Светофор
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