Освещать путь: hh.ru и ONY представили новый визуальный стиль

Раньше hh.ru чаще связывали с офисным наймом. Теперь на платформе все больше предложений для рабочих профессий и начинающих специалистов. Чтобы поддержать это движение, ONY обновили визуальную систему — она помогает бренду быть понятным новой аудитории и оставаться знакомым для существующей.

Агентство начало с исследования: коллеги из Signal (part of ONY) провели бренд-аудит и серию интервью с работодателями и соискателями. На основе этого, совместно с hh.ru, сформулировали ключевое сообщение бренда: «Поиск работы и сотрудников — трудоемкий процесс, в котором легко потеряться, а hh.ru освещает путь в этом поиске».

Концепция нового визуального стиля hh.ru — результат совместной работы. Базовая идея «освещать путь» была предложена инхаус-командой hh.ru и получила развитие в визуальной системе, которую разработали ONY. Главным выразительным элементом стал свет. Он задает структуру айдентики: выделяет главное, расставляет акценты, помогает ориентироваться. Сцены строятся по принципу: фон, объект, источник света. Прием применяется в разных форматах: интерфейсы, наружная реклама, фото, иллюстрации.

Фотостиль подчиняется тем же принципам: свет направляет внимание в кадре. Система выстроена с плавной градацией — от абстрактных 3D-сцен к предметной и портретной съемке. Внутри нее можно варьировать тональность: от насыщенных контрастов к нейтральным бежевым и солнечным оттенкам. Как отменили в ONY, свет может быть резким или рассеянным, но всегда остается активным участником сцены.

Визуальную систему дополняют иллюстрации — они продолжают идею света в сюжетах, а след штриховки в заливках делает стиль чуть рукотворнее.

Специально для hh.ru был создан шрифт hh sans. ONY вдохновились американскими гротесками начала XX века с их легкой неровностью, живыми формами и плотным ритмом. В агентстве отметили, что получился живой, чуть шероховатый, очень человечный образ. Внутри шрифта — три текстовых начертания и яркое дисплейное. Команда уверена, что поддержка расширенной латиницы, кириллицы и грузинского алфавита делает его универсальным инструментом для бренда с широкой географией.

На основе шрифта разработали набор из 204 иконок в двух состояниях. Они повторяют форму овала из шрифта и развивают его логику в дружелюбных образах, как считают в агентстве.

Когда основа стиля была готова, команда собрала зимнюю кампанию. Свет остался тем же, но теперь он падает на снежную поверхность. Логотип превратился в снежок, интерфейсные элементы ONY тоже сделали как будто из снега. Система легко подхватила это настроение — достаточно было сменить контекст, чтобы запустить новое сообщение.

По словам команды проекта, им удалось выстроить айдентику, в которой все работает как сцена: свет, объект, акцент. Внутри этой системы бренд может говорить с разными людьми, адаптироваться к новым сценариям и оставаться собой.

Михаил Пономаренко, дизайн-директор hh.ru: Самое сложное было придумать единый процесс, который даст возможность всей команде прийти к общему результату. А еще согласоваться с другими департаментами. Но у нас это получилось.

Состав творческой группы:

ONY (агентство)

Арт-директор: Линда Косичкина

Арт-директор: Татьяна Лебедева

Дизайнер по шрифтам: Иван Петров

Дизайнер: Георгий Сапожков

Дизайнер: Карина Язылян

Дизайнер: Алина Ломаева

Дизайнер: Георгий Бадоев

Дизайнер: Алена Шульга

Дизайнер: Анастасия Головина

Дизайнер: Сергей Деревянченко

Продюсер: Ульяна Олейникова

Продюсер: Ксения Емельяненко

Продюсер: Анна Кошлина