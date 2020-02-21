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18+
21.02.2020 в 16:50

Свечи с ароматом лука и говядины. McDonald's выпустит мерч для любителей «Роял Чизбургера»

Фанатам придется постараться, чтобы получить набор, так как его выпустят ограниченным тиражом

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GoldenArchesUnlimited.com

McDonald's приготовил сюрприз для фанатов «Роял Чизбургера», которому в этом году исполнится почти 50 лет. На официальном сайте бренда анонсирован выход набора для тех, кто хочет показать свою искреннюю любовь к «100% свежей говядине».

В состав специального набора входят футболка, рукавицы, значок, наклейка «Лучше бы я сейчас ел «Роял Чизбургер», календарь и медальон. Также в наборе есть специальные ароматизированные свечи с запахами лука, говядины, булочки, сыра, огурца и кетчупа. Разработчики мерчендайза советуют фанатам зажигать все свечи разом, чтобы достичь максимального эффекта — аромата чизбургера.

McDonald's
GoldenArchesUnlimited.com
GoldenArchesUnlimited.com
GoldenArchesUnlimited.com

Также компания анонсировала открытие памятника бургеру. Размер кунжута на его булочке в 20 раз превысит оригинал. 26 февраля в компании определят, в каком городе будет открыт памятник.

За тем, как развивается ситуация, можно следить в Instagram McDonald's.

McDonald's Роял Чизбургер
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