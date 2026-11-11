Фестиваль нового дизайна «СРЕДА» опубликовал шорт-лист

В этом сезоне работы участников оценивают пять составов жюри: Дизайн-жюри, Цифровое жюри, Шрифтовое жюри, Рекламное жюри и Ретейл-жюри. На этом этапе они завершили свою работу по формированию шорт-листов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2026».

299 заявок вошли в шорт-лист. В процентном соотношении к общему числу заявок это примерно столько же, сколько и в прошлом сезоне.

Но давайте без лишних слов. Встречайте финалистов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2026».

Шорт-лист 2025

Ачивки для финалистов

Билеты на церемонию награждения

Важно напомнить, что на Фестивале нового дизайна «СРЕДА» есть два независимых трека оценки работ. Основные награды фестиваля распределяют основные составы жюри, но есть еще и Открытое жюри, которое определяет своих призеров в каждой номинации.

18 ноября будут опубликованы результаты работы Открытого жюри, и мы узнаем первых призеров фестиваля по версии Открытого жюри.

Обладатели основных наград Фестиваля нового дизайна «СРЕДА» будут объявлены только на Церемонии награждения триумфаторов, которая традиционно пройдет на 90-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» 29 ноября.

Но сегодня мы от всей души поздравляем тех, кто в трудной конкурентной борьбе вышел в финал!

Родион Арсеньев, креативный директор агентства REDKEDS, Москва, Россия: Чем больше смотрел работы, тем яснее для себя формулировал один критерий: я ищу жизнь в дизайне. Не обязательно сложность, масштаб или количество эффектных приемов. Иногда достаточно мастерски собранной композиции из простых форм и контрформ. Иногда — собственного визуального языка, которого раньше не встречал. Очень быстро становится понятно, есть ли в работе что-то свое или это просто пересказ увиденных в дизайн-коллекторах приемов. В этом году особенно много локальной идентичности, гиперлокальности, этники, диалога с культурой конкретных сообществ. Стало заметно больше Узбекистана и Казахстана. Очень много сильной упаковки, печатных проектов и удивительно хороших книг. Абсолютный фаворит для меня — упаковка. Мастерство, остроумие, визуальное острословие. И отдельное удовольствие — работы, которые не просто решают задачу, а предлагают новый взгляд на саму категорию. При этом стало очевидно, что интересная идея сама по себе еще ничего не гарантирует. Без композиции, цельности и визуальной звонкости даже хороший замысел часто не работает. И, пожалуй, главное наблюдение: хорошую работу не всегда нужно долго рассматривать, чтобы почувствовать, что в ней есть жизнь.

Екатерина Тюхай, дизайн-директор «T-Путешествия», Москва, Россия: Как член основного жюри фестиваля «Среды», я особенно отметила ряд сильных работ на стыке дизайна, перформанса и анимации. В работах этого сезона много локального, что добавляет им дополнительную харизму. Примечательно, что за этими решениями стоят не крупные дизайн-студии или корпорации, а независимые мини-команды, работающие с проектами в сфере промышленности, индустрии развлечений, девелопмента. С позиции руководителя продуктового дизайна мне интересно, как выразительный визуальный язык помогает понять сложный многосоставной продукт и раскрывает характер бренда. Нынешний сезон «Среды» стал в этом смысле показательным и очень самобытным.

Юлия Гонина, основатель шрифтовой студии Schrifteria Foundry, Сан-Диего, США: В этом году в шрифтовых номинациях очень много достойных работ! Мы пока отобрали только шорт-листы, но даже это было непростой задачей. Сильных проектов много, и выбрать среди них действительно сложно. Теперь особенно интересно, как все сложится в финале. Я уже не первый раз в жюри фестиваля и с удовольствием возвращаюсь! Очень ценю ту дружелюбную атмосферу, которую создают организаторы, и то, насколько удобно, понятно и прозрачно все устроено. А еще это отличная возможность оказаться в компании сильных профессионалов, посмотреть на работы с разных сторон и поспорить о том, что действительно заслуживает внимания.