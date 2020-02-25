Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+1
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.02.2020 в 09:25

«Свайпни, чтобы позвонить». Snapchat запускает новый формат рекламы в историях

Ссылка больше не перенаправляет пользователя на сайт рекламодателя

Социальная сеть Snapchat предлагает новый формат рекламных объявлений, которые демонстрируются в историях, пишет издание Search Engine Journal. Теперь вместо ссылки на сайт рекламодателя будет появляться сообщение Swipe Up to Call/ Swipe Up to Text.

Смысл нового рекламного блока заключается в том, что потребитель может прямо из него, не выходя на сторонние сайты, связаться с компанией. Предполагается, что за счет этого компании смогут быстрее закрывать сделки, а также смогут обеспечить более персонализированный подход к клиентам.

Новый формат уже доступен в Snapchat Ad Manager. Чтобы им воспользоваться, нужно создать кампанию с помощью «Instant Create», а затем выбрать «Calls & Texts» в качестве цели.

Snapchat
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.