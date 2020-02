«Свайпни, чтобы позвонить». Snapchat запускает новый формат рекламы в историях

Социальная сеть Snapchat предлагает новый формат рекламных объявлений, которые демонстрируются в историях, пишет издание Search Engine Journal. Теперь вместо ссылки на сайт рекламодателя будет появляться сообщение Swipe Up to Call/ Swipe Up to Text.

Смысл нового рекламного блока заключается в том, что потребитель может прямо из него, не выходя на сторонние сайты, связаться с компанией. Предполагается, что за счет этого компании смогут быстрее закрывать сделки, а также смогут обеспечить более персонализированный подход к клиентам.

Новый формат уже доступен в Snapchat Ad Manager. Чтобы им воспользоваться, нужно создать кампанию с помощью «Instant Create», а затем выбрать «Calls & Texts» в качестве цели.