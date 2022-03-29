SuperJob: половина компаний перевела россиян с удалёнки в офис

С февраля число компаний, где действует удалёнка, снизилось в два раза. Так, если в начале февраля в каждой второй компании были сотрудники, работающие дистанционно, то в марте доля таких компаний составила 25%, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Чаще всего удалённо работают ИТ-специалисты (30%), бухгалтеры (23%) и менеджеры по продажам (15%). Наименьшая доля сотрудников, переведенных на дистанционку, — это работники колл-центров и инженерно-технические работники (по 3%).



При этом работодатели из Москвы переводили сотрудников на дистанционую работу чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов (34, 24 и 21% соответственно).



Напомним, в феврале в связи с ростом заболеваемости Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников. В Москве с конца февраля это требование перестало быть обязательным.



Ранее SuperJob выяснил, что россияне готовы потерять в зарплате 10% ради работы удаленно. Чаще на денежные уступки готовы идти молодые люди в возрасте до 24 лет .