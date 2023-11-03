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18+
03.11.2023 в 13:28

CBS распродала почти все рекламные места на Super Bowl-2024

Компания запросила $6,5-7 млн за 30-секундные рекламные ролики

Телеканал CBS распродал почти весь рекламный инвентарь на следующий Суперкубок — финальный матч Национальной футбольной лиги США. Он пройдёт 11 февраля 2024 года на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом пишет Variety. Первым на эту новость обратил внимание Adpass.

Успех продаж CBS был достигнут на фоне «вялого» рынка телевизионной рекламы в целом. Телеканал не стал повышать расценки. По словам собеседников издания, знакомых с ходом переговоров, компания запросила $6,5−7 млн за 30-секундные рекламные ролики.

Например, телеканал Fox продавал 30-секундные ролики на Super Bowl-2023 за $6−7 млн, а общая рекламная выручка телеканала от Super Bowl-2023 была выше $600 млн. В 2021 году стоимость роликов составляла $5,3 млн.

Трижды за последние 10 лет телеканалам удавалось досрочно закрыть большую часть контрактов: в декабре 2013-го, ноябре 2019-го и сентябре 2022 года.

Ранее Sostav опросил экспертов и собрал самую яркую рекламу Super Bowl-2023.

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