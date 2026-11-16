Суд запретил зарубежным правообладателям обходить спецсчета в России

Суд удовлетворил иски прокуратуры Новосибирской области к британским компаниям Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited. Речь идет о договорах уступки права требования, заключенных с российским ООО «Квинтилиана». Благодаря этой схеме компания могла самостоятельно взыскивать в России компенсации за незаконное использование брендов, а затем распоряжаться полученными средствами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы арбитражных дел.

Прокуратура посчитала, что такая конструкция позволяла обходить указ президента № 322 от 27 мая 2022 года. Согласно документу, денежные обязательства перед правообладателями из недружественных стран должны исполняться через специальные рублевые счета типа «О». Средства на них нельзя свободно переводить за рубеж без разрешения правительственной комиссии. Договор с Entertainment One UK Limited был заключен в октябре 2022 года, а с Outfit7 Limited — в марте 2023 года.

Передача права требования российскому юридическому лицу позволяла получать компенсации на обычный счет, минуя установленный порядок расчетов с иностранными правообладателями. По мнению юристов, суд фактически признал такую конструкцию способом обхода ограничений. При этом сама по себе доступность мультфильмов и другого контента зарубежных компаний в России не означает, что правообладатель надлежащим образом исполняет обязательства перед российскими партнерами.

Эксперты предупреждают, что решение может создать дополнительные риски для российских компаний, которые используют подобные схемы взыскания компенсаций в интересах иностранных правообладателей.

Ранее суд по интеллектуальным правам оставил без изменения постановление апелляции, которым ООО «Плейком» было отказано во взыскании 100 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя за использование изображения персонажа Ам Ням из франшизы Cut the Rope на маркетплейсе Wildberries. Суд постановил, что сделка была направлена на обход специального порядка расчетов.