Владельцам «Говорящего Тома» и «Свинки Пеппы» могут закрыть схему взыскания компенсаций

Прокуратура добивается признания недействительными договоров цессии, заключенных ООО «Квинтилиана» с британскими компаниями Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited. По этим соглашениям российская компания получила право взыскивать компенсации с нарушителей исключительных прав на бренды «Говорящий Том и друзья» и «Свинка Пеппа», а также другие франшизы. Иски были поданы в июне 2026 года, сообщают «Известия».

По мнению надзорного ведомства, такая схема может позволять иностранным правообладателям обходить указ президента, который предусматривает особый порядок расчетов с некоторыми иностранными компаниями, в том числе через специальные рублевые счета типа «О». Представители Outfit7 настаивают, что компания подпадает под предусмотренные указом исключения: ее продукция остается доступной в России, а права продолжают использоваться через местных лицензиатов.

Ключевой вопрос спора — правомерность передачи права требования российскому лицу. Эксперты отмечают, что необходимо разграничивать представительство иностранного правообладателя и полноценную уступку требования (цессию), при которой российская компания становится самостоятельным кредитором. Само заключение договора цессии не свидетельствует об обходе ограничений — суду предстоит оценить условия соглашений и их соответствие президентскому указу.

Эксперты отмечают, что если сделки признают недействительными, «Квинтилиана» лишится правового основания для взыскания компенсаций по переданным требованиям. При этом Outfit7 и Entertainment One UK Limited сохранят возможность самостоятельно защищать интеллектуальную собственность в российских судах, однако получение присужденных средств может осложниться из-за действующего порядка расчетов.

Ранее суд по интеллектуальным правам оставил без изменения постановление апелляции, которым ООО «Плейком» было отказано во взыскании 100 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя за использование изображения персонажа Ам Ням из франшизы Cut the Rope на маркетплейсе Wildberries. Суд постановил, что сделка была направлена на обход специального порядка расчетов.