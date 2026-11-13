Московский комбинат не смог зарегистрировать товарный знак «Карельские традиции»

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Карельские традиции» на имя кондитерско-булочного комбината «Черемушки». Компания пыталась зарегистрировать обозначение для хлеба, муки, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также пиццы, сэндвичей, хот-догов и других продуктов.

Роспатент отказал в регистрации в мае 2025 года. Ведомство посчитало, что слово «Карельские» формирует у потребителей ассоциацию с Карелией и местными гастрономическими традициями. Покупатели могут решить, что продукция изготовлена в республике или по традиционным карельским рецептам. При этом комбинат находится в Москве, а доказательств его производственной или иной деятельности в Карелии ведомству представлено не было.

Еще одним основанием для отказа стало сходство обозначения с защищенным наименованием места происхождения товаров «Калитки карельские», а также с заявленными географическими указаниями для продуктов питания. По мнению Роспатента, использование общего элемента «Карельские» могло вызвать смешение обозначений и создать у покупателей неверное представление об особых свойствах продукции.

«Черемушки» настаивали, что слово «Карельские» относится не к месту производства, а к традициям, и не должно вводить потребителей в заблуждение. Комбинат также ссылался на другие товарные знаки с географическими названиями, зарегистрированные на компании его группы. В качестве дополнительного аргумента предприятие представило ответ Национального музея Республики Карелия: учреждение не располагает сведениями об уникальных гастрономических традициях региона применительно к заявленным категориям продуктов.

Однако Суд по интеллектуальным правам отказал комбинату в удовлетворении требований, а президиум суда оставил это решение без изменений.

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