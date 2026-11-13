Оксане Самойловой до сентября 2029 года запретили открывать новый бизнес в России

ФНС России запретила блогеру Оксане Самойловой открывать новый бизнес в РФ до сентября 2029 года. Причина — недостоверный адрес, указанный компанией Самойловой ООО «Семми бьюти» в ЕГРЮЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения были введены 24 сентября сроком на три года. Самойлова владеет еще двумя компаниями, которые торгуют одеждой.

Ранее ФНС России ввела запрет на открытие бизнеса для ряда звезд: певцу Филиппу Киркорову запретили запускать новый бизнес в РФ до 18 сентября 2028 года, телеведущей Ксении Собчак — до 29 октября 2029 года, комику Нурлану Сабурову — до 25 марта 2029 года.