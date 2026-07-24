Суд запретил продюсеру Литягину распоряжаться правами на песни «Миража»

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к продюсеру Андрею Литягину по делу о защите авторских прав. Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами на совместное исполнение песен группы «Мираж» и обязал его выплатить артистке компенсацию в размере более 8 млн руб.

Согласно материалам дела, Суханкина принимала участие в записи музыкальных произведений, выпущенных группой «Мираж». В 2023 году она узнала, что Литягин распоряжался исключительными правами на 29 совместно исполненных композиций без ее согласия и без выплаты ей причитающегося вознаграждения.

Предметом судебного разбирательства стали права на такие известные песни, как «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «Мерцает ночь» и другие. Суд признал требования певицы обоснованными, запретив продюсеру совершать действия с исключительными правами на эти совместные исполнения.

Кроме того, суд взыскал с Андрея Литягина в пользу Маргариты Суханкиной компенсацию в размере 8 032 892 руб. за нарушение исключительных прав.

Группа «Мираж» была основана в 1986 году Андреем Литягиным. Маргарита Суханкина стала ее первой солисткой.

Ранее сообщалось, что Роспатент отказал в регистрации знака «Ласковый май» по заявлению вдовы Юрия Шатунова.