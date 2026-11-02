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02.11.2026 в 15:50

Суд взыскал с Express Airline в пользу «Библио-Глобуса» больше $6,8 млн

Иск был подан летом прошлого года

Московский арбитражный суд взыскал с тунисской авиакомпании Express Airline свыше $6,8 млн (больше 551 млн руб.) по иску ООО «Библио-Глобус Туроператор». Об этом сообщает РИА Новости.

Иск был подан в августе 2025 года. Туроператор заявил, что перечислил авиакомпании деньги по договору от 30 января прошлого года, однако та не предоставила самолеты для перевозок пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в Тунис в соответствии с графиком.

Express Airline своего представителя на заседание суда не прислала.

Суд иск Библио-Глобус Express Airline
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