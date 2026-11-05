Суд проверит использование новостного контента в ответах Google Gemini

Использование новостных публикаций в чат-боте Google Gemini может при определенных обстоятельствах нарушать авторские права издателей. Об этом заявил генеральный адвокат Суда ЕС в заключении по делу Like Company против Google, сообщает Reuters.

Спор касается использования материалов, размещенных на сайтах Like Company. Компания утверждает, что Google без разрешения применяла ее статьи для обучения моделей Gemini, а также воспроизводила их в ответах чат-бота в период с июня 2023 года по май 2024 года.

По мнению Суда, права издателей могут нарушаться, если чат-бот получает доступ к публикациям, обходя платный доступ или другие технические ограничения, либо воспроизводит узнаваемые элементы авторского текста. При этом авторское право защищает форму выражения материала, а не изложенные в нем факты.

Генеральный адвокат отдельно разграничил обучение ИИ-моделей и использование публикаций при формировании ответов. По его мнению, обучение больших языковых моделей на материалах, защищенных авторским правом, разрешено в рамках исключения для интеллектуального анализа текста и данных. Кроме того, в деле Like Company нет доказательств того, что ее статьи использовались для обучения Gemini.

Ранее сообщалось, что Google договорилась с 400 изданиями об оплате контента для ИИ.