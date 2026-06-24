Суд признал обозначение ibank техническим элементом

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу акционерного общества «Бифит» и оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказав в защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации с акционерного общества «Банк Русский Стандарт».

Спор был связан с использованием обозначения ibank в доменном имени ibank.rsb.ru и адресе электронной почты банка. «Бифит» утверждал, что такое использование нарушает его права на товарный знак и требовал запрета использования обозначения и компенсации в размере 1 млн руб.

Суды всех инстанций пришли к ключевому выводу: обозначение «ibank» в данном контексте является техническим элементом адресации, а не средством индивидуализации услуг. Оно используется исключительно для обозначения интернет-адреса сервиса дистанционного банковского обслуживания и не выполняет функцию бренда.

Отдельно суды указали, что ibank воспринимается пользователями как общеупотребительное сокращение от internet bank (интернет-банк). В связи с этим обозначение носит описательный и функциональный характер, а не ассоциируется с конкретным правообладателем.

Также суды подчеркнули отсутствие вероятности смешения: клиенты банка используют обозначение в рамках доступа к сервису, тогда как продукция и программные решения «Бифит» ориентированы на иной круг потребителей — кредитные организации, а не конечных пользователей интернет-банка.

В результате Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что использование «ibank» в адресной строке не является нарушением товарного знака, поскольку выполняет исключительно навигационную и техническую функцию.

Ранее компания «Фит» обратилась в Верховный суд России с жалобой на решение по делу о товарном знаке PayQR. Истец пытается оспорить отказ во взыскании со Сбербанка компенсации в размере 1,4 млрд руб. за предполагаемое нарушение прав на бренд