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31.05.2019 в 08:40

Суд признал банкротом бывшего владельца Forbes

Общий долг бизнесмена составил около 600 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова, сообщает РБК со ссылкой на картотеку суда, где все данные заявителя совпадают с данными Федотова.

Федотов подал заявление о банкротстве в марте 2019 года. Как он сам объяснял, причиной этому была невозможность погасить долг в размере 381 млн рублей перед компанией Silosso Co. Ltd. Суд принял решение 30 мая, уже введена процедура реализации имущества.

Предприниматель владел изданием до августа 2018 года. Потом его владельцем стал Магомед Мусаев, являющийся зятем бывшего руководителя Дагестана Рамазана Абдулатипова. Мусаев выкупил у Федотова 100% компании «Ас Рус Медиа», у которой есть лицензия на издание.

Напомним, с Федотовым судились два кредитора — Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. Первый требовал с Федотова и ранее связанных с ним компаний 170 млн рублей, второй — только с Федотова 150 млн рублей. В рамках судебного разбирательства по иску Поправки, гендиректора одной из компаний миллиардера Игоря Рыбакова, суд вынес определение об аресте имущества Федотова на 170 млн рублей в качестве обеспечительной меры.

Forbes
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