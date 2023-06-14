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14.06.2023 в 12:26

Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента

По словам представителя Минюста, артистка поддерживала Украину, выступала против СВО и получала спонсирование из-за рубежа

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) к Минюсту России, сообщает ТАСС. Певица требовала признать, что включение её в список иностранных агентов незаконно.

Представитель ведомства заявил, что певица на своём сайте, на YouTube-канале и в своих соцсетях публиковала сообщения, в которых выражала несогласие с действиями России и осуждала проведение специальной военной операции (СВО). Также в Минюсте заявили, что Земфира получала деньги из иностранных источников.

Представитель исполнительницы не смог прокомментировать ситуацию относительно денежных средств, поскольку Минюст не даёт доступ к документам с этими сведениями. На данный момент известно, что это деньги полученые из немецкой и ирландской кредитной организации.

«Единственное видео моей подзащитной на YouTube не является политической деятельностью, а лишь её мнением», — подчеркнул адвокат Земфиры.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство сообщало, что певица открыто поддерживала Украину, давала концерты в недружественных странах с призывами против СВО и получала денежные средства из-за рубежа.

Ранее суд отказался снять статус иноагента с блогера Ильи Варламова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и артиста Максима Галкина** (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

медиа Земфира иноагент
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