Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

KURAGA – Агентство креативного маркетинга
E-Promo Group
Студия Толк

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.06.2023 в 11:45

Варламову* и Галкину** отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы вынес аналогичное решение в отношении иноагента Слепакова

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с блогера Ильи Варламова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и артиста Максима Галкина** (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.

Варламов был внесён в реестр иноагентов в марте 2023 года. Минюст обосновал решение тем, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Согласно осеннему рейтингу «Ромир», Варламов входил в первую десятку российских инфлюенсеров.

В сентябре прошлого года в списке физлиц-иноагентов оказался шоумен Максим Галкин. Представитель Минюста настаивал, что анализ его публикаций свидетельствует о его политической деятельности и тот находится под иностранным влиянием.

Ранее также певец Семён Слепаков (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) пытался оспорить решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов. Этот статус он получил в апреле текущего года. В ведомстве считают, что артист поддерживался зарубежными источниками, выступал против проведения СВО, формировал негативное отношение к службе в армии и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.

Одним из первых, кто попытался оспорить статус иноагента, стал блогер Юрий Дудь (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Однако суд отклонил его просьбу. Позднее аналогичный иск к Минюсту подавали Максим Галкин и Земфира (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

Илья Варламов Земфира Семен Слепаков иноагент
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.