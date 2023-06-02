Варламову* и Галкину** отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с блогера Ильи Варламова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и артиста Максима Галкина** (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.

Варламов был внесён в реестр иноагентов в марте 2023 года. Минюст обосновал решение тем, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Согласно осеннему рейтингу «Ромир», Варламов входил в первую десятку российских инфлюенсеров.

В сентябре прошлого года в списке физлиц-иноагентов оказался шоумен Максим Галкин. Представитель Минюста настаивал, что анализ его публикаций свидетельствует о его политической деятельности и тот находится под иностранным влиянием.

Ранее также певец Семён Слепаков (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) пытался оспорить решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов. Этот статус он получил в апреле текущего года. В ведомстве считают, что артист поддерживался зарубежными источниками, выступал против проведения СВО, формировал негативное отношение к службе в армии и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.

Одним из первых, кто попытался оспорить статус иноагента, стал блогер Юрий Дудь (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Однако суд отклонил его просьбу. Позднее аналогичный иск к Минюсту подавали Максим Галкин и Земфира (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).