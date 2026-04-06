Суд отказал «Назаровскому МКК» в иске за кувшин молока

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал ООО «Назаровский молочнокондитерский комбинат» («Назаровский МКК») в удовлетворении иска к ООО «Торговый дом «Карламан» («ТД «Карламан») о признании действий по регистрации и использованию двух товарных знаков актом недобросовестной конкуренции.

Поводом для обращения в суд послужила регистрация «ТД «Карламан» товарных знаков с изображением кувшина молока, стакана и ветки с цветами. «Назаровский МКК» настаивал, что эти обозначения являются сходными с товарным знаком, правовая охрана которого была признана недействительной еще в 2018 году. Тогда суд посчитал злоупотреблением правом регистрацию знака, где использовались узнаваемые изображения — кувшина молока, стакана и ветки.

Однако на этот раз ключевым аргументом в защиту ответчика стала общеизвестность самого образа. Истец сам указал в суде, что «обозначение кувшина с молоком является типичным для производителей молочной продукции на территории Российской Федерации, в том числе ввиду ассоциаций обычного потребителя с молочной продукцией».

Истец требовал признать недобросовестными действия ответчика в отношении товарных знаков, настаивая, что ответчик, зная о решениях Роспатента и СИП 2018 года, злоупотребил правом, зарегистрировав спорные средства индивидуализации.

В свою очередь, «ТД «Карламан» заявил о пропуске истцом срока исковой давности, а также указал на отсутствие конкурентных отношений между сторонами на момент приобретения прав на спорные знаки (декабрь 2018 года), поскольку «Назаровский МКК» был зарегистрирован как юрлицо только в апреле 2019 года. Кроме того, ответчик предоставил доказательства недобросовестности самого истца, включая судебные акты и решения антимонопольных органов.

В результате рассмотрения дела, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал «Назаровскому МКК». Суд отметил, что само по себе наличие в товарном знаке изображения кувшина, стакана или ветки не может быть безраздельно закреплено за одним производителем, так как эти элементы вызывают стойкую ассоциацию с молочной продукцией у широкого круга потребителей.

В решении также указано, что сам «Назаровский МКК» впоследствии уличен в копировании дизайна упаковки ответчика («Карламанская буренка») и демпинге на рынке.