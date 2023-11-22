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22.11.2023 в 06:10

Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов

Экс-главреда «Новой газеты» намерен обжаловать решение

Замоскворецкий суд Москвы постановил оставить экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, признанного иностранным агентом, в соответствующем реестре. Об этом сообщают «РИА Новости».

В октябре Муратов подал иск с требованием признать решение Минюста о включении его в список иноагентов незаконным и аннулировать его. Представитель Минюста отметил, что журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран. Кроме того, он создавал и распространял информационные материалы иноагентов, используя для этого иностранные площадки.

Муратов сообщил, что не понимает суть претензий. «Этот статус-клеймо иноагента присвоен мне абсолютно незаконно», — настаивает экс-главред. Он намерен обжаловать решение суда.

В Напомним, «Новая газета» приостановила работу в марте 2022 года после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

В сентябре Дмитрий Муратов ушёл с поста главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде. Главным редактором «Новой газеты» назначен Сергей Соколов. Он будет занимать эту должность следующие два года.

Муратов
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