Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Соколов

Главным редактором «Новой газеты» назначен Сергей Соколов. Он будет занимать эту должность следующие два года. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты.

В редакции «Новой газеты» проведены выборы главного редактора. Кандидат был один, его поддержали 79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании. Пять человек воздержались.

В сентябре Соколов был назначен исполняющим обязанности главреда. До этого он работал заместителем главного редактора и шеф-редактором «Новой газеты».

Бывший главред издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (признан иноагентом в РФ, внесён в реестр 1 сентября) на прошедшем голосовании свою кандидатуру не выдвигал.

Напомним, «Новая газета» приостановила работу в марте 2022 года после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

