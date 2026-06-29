Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.06.2026 в 18:00

Суд оштрафовал Pinterest, Telegram и Twitch на 3,5 млн рублей каждый

Компании привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей владельцев соцсетей

Таганский районный суд Москвы признал виновными Pinterest, Telegram и Twitch в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга соцсети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации). Суд оштрафовал каждую из компаний на 3,5 млн руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

В апреле этого года Таганский суд Москвы уже штрафовал Pinterest и Twitch. Компании были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.13.50 КоАП РФ, и оштрафованы на 3,5 млн руб. каждая.

В марте Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 млн руб. Мессенджер признали виновным в неудалении запрещенного контента. В апреле компанию привлекли к ответственности за неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы и оштрафовали на 7 млн руб. В мае суд назначил штраф Telegram в размере 7 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Pinterest Telegram Twitch Суд Штраф
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.