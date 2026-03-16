16.03.2026 в 13:10

Московский суд оштрафовал Telegram на 35 млн рублей

Мессенджер признали виновным в неудалении запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы признал Telegram виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф на общую сумму 35 млн руб. Мессенджер не удалил материалы, запрещенные в России, передает «РИА Новости».

Telegram привлекли к ответственности за пять эпизодов нарушений, среди которых — призывы к экстремистской деятельности.

В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля в ведомстве не подтвердили и не опровергли.

Эксперты, опрошенные «Ъ FM», считают, что блокировка Telegram уже началась. По данным портала «Сбой.РФ», 15 марта на некорректную работу мессенджера пожаловались около 12 тыс. пользователей, а 16 марта — почти 6 тыс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен соблюдать требования российского законодательства и поддерживать контакт с властями, чтобы избежать блокировки.

