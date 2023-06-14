Суд оштрафовал Decathlon на 140 млн рублей

Арбитражный суд Москвы оштрафовал на более чем 140 млн руб. управляющую структуру ритейлера Decathlon ООО «Октоблу» в пользу собственников торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето» (им владеет консорциум инвесторов с участием Malltech), сообщают «Ведомости».

В ТЦ «Лето» находился магазин Decathlon площадью 5529 кв. м. Суть претензий собственника торгового центра заключалась в том, закрытие магазина в марте 2022 года не было с ним согласовано.

Большая часть суммы — это штраф в €1 000 евро за каждый час простоя магазина.

Французский ритейлер в суде настаивал, что у него были уважительные причины для приостановления коммерческой деятельности: ограничения ЕС на ввоз в Россию товаров, которые формировали 10% от общего годового товарооборота ответчика. Также проблемой стала приостановка работы грузоперевозчиков Maersk и MSC в марте 2022 года и глобальные изменения экономической обстановки, который препятствовали бизнесу вести хозяйственную деятельность с прежним уровнем выручки и оборота.

На момент подачи иска штраф составлял 121 млн руб., а на данный момент уже порядка 300 млн руб., рассказал старший юрист практики разрешения споров юридической фирмы Orion Partners Евгений Летуновский, представлявший интересы истца.

По его словам, в некоторых случаях суды снижают сумму неустойки в 10−100 раз. Арбитражный суд Московской области в другом деле снизил договорную неустойку по иску к Bershka более чем в семь раз, отметил он.

Компания Decathlon же пыталась снизить неустойку в 240 раз.

Решение московского арбитража пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Французская сеть Decathlon решила приостановить деятельность своих магазинов в России в марте 2022 года. В январе 2023 года компания заявила о планах продать бизнес в России.

В мае стало известно, что ритейлер ведёт переговоры с турецкой FLO Retailing и ливанской Azadea Group о продаже российских активов. Компании могут купить магазины и перезапустить их по модели франчайзинга. Ранее FLO Retailing купила российский бизнес спортивного производителя Reebok. Владелец Azadea Group — компания Daher Group — в прошлом году купила российский бизнес испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear).