Сеть Decathlon объявила о приостановке деятельности в России

Французская сеть Decathlon (входит в группу компаний Mulliez) решила приостановить деятельность своих магазинов в России — это связано с изменениями условий поставок из-за международных санкций, отметили представители бренда в своём заявлении.

В компании уточнили, что в 60 магазинах сети в России работали 2500 сотрудников — они продолжат получать заработную плату на время приостановки деятельности Decathlon. Кроме того, глобальная сеть создаст фонд помощи украинским беженцам — центры с гуманитарной помощью будут локализованы в Польше.

Ранее другие компании, входящие в Mulliez, заявляли о намерении продолжить свою деятельность в России. Генеральный директор ритейлера «Ашан» Ив Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche пообещал, что его компания останется работать в России, несмотря на давление, так как хочет «продолжать кормить население». А DIY-ритейлер «Леруа Мерлен» планировал расширить товарный ассортимент.