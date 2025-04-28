Суд обязал «Магнит» выплатить компенсацию за незаконное использование хита «Нас не догонят»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение, обязывающее ретейлера «Магнит» выплатить компенсацию в размере 220 тыс. руб. за нарушение авторских прав. Спор касается использования 12 популярных песен, включая такие хиты, как «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь, любовь». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, сумма будет передана Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» (РАО) для последующей выплаты правообладателям произведений.

Кроме того, суд наложил на компанию дополнительное обязательство по оплате государственной пошлины в размере 16 тысяч руб.

Как именно песни были незаконно использованы ретейлером, в решении не уточняется, однако полгода назад этот же суд вынес аналогичное решение по иску РАО, касающемуся исполнения песен рядом с одним из магазинов во время праздничного мероприятия.

Ранее сообщалось, что международная компания «Пиналода лимитед» стала владельцем ООО «Московский кулинар». До этого актив принадлежал структурам «Магнита» — АО «Тандер» и ООО «Магнит интенс». Новый собственник — конечный владелец ООО «ГФ трейд» — оператора сервиса доставки готовых рационов Grow Food.