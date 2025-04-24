Актив «Магнита» по производству готовых блюд перешел Grow Food

21 апреля 2025 года международная компания «Пиналода лимитед» стала владельцем ООО «Московский кулинар», следует из данных ЕГРЮЛ. До этого актив принадлежал структурам ретейлера «Магнит» — АО «Тандер» и ООО «Магнит интенс». Новый собственник — конечный владелец ООО «ГФ трейд» — оператора сервиса доставки готовых рационов Grow Food. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

«Московский кулинар» зарегистрирован в подмосковном Солнечногорске по адресу, где ранее располагался гипермаркет «Магнит экстра». Сейчас на «Яндекс картах» отмечается, что торговая точка «больше не работает». В «Магните» и Grow Food на запросы издания не ответили.

В 2024 году «Тандер» прорабатывал переоборудование здания площадью более 11 тыс. квадратных метров под фабрику-кухню, что подтверждается данными о проведении общественных слушаний и размещением тендеров на проектирование здания и строительный контроль. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость актива вместе с участком в 1 млрд руб.

Хотя в «Магните» и Grow Food не прокомментировали сделку, аналитики, опрошенные «Ведомостями, считают ее логичным шагом с учетом того, что совладельцем Grow Food в 2024 году, как утверждали источники Forbes, стала Marathon Group — крупнейший акционер «Магнита». На конец 2022 года группе принадлежала доля в 29,2%.

Тогда в беседе с Forbes Михаил Бурмистров из Infoline высказывал мнение, что Grow Food сможет организовать выпуск готовой кулинарной продукции для собственной марки «Магнита». До приобретения «Московского кулинара» компания уже имела в распоряжении производственную площадку в Санкт-Петербурге площадью 2,2 тыс. кв. м.