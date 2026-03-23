Суд лишил компанию «ВЕЗУ» охраны товарных знаков «GO» по иску «Яндекса»

Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск ООО «Яндекс» к ООО «ВЕЗУ» и досрочно прекратил правовую охрану двух товарных знаков «GO».

Дело в том, что в июле прошлого года «Яндекс» обратился в Роспатент с целью зарегистрировать группу товарных знаков для мобильного приложения «Яндекс Go», связанного с транспортировкой и доставкой. Однако Роспатент выявил сходства до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в 2017 году транспортно-логистической компанией «Везу».

Компания «Яндекс» заявила, что марки не использовались ответчиком в течение трех лет и препятствовали регистрации ее собственных обозначений, сходных с элементом Go, применяемым в экосистеме Yandex Go — сервисе, объединяющем такси и доставку.

Суд признал, что истец доказал заинтересованность в иске. Ответчик не представил убедительных доказательств использования спорных обозначений — предоставленные договоры, письма и акты суд признал ненадлежащими и противоречивыми, а часть из них — сфальсифицированными или недостоверными.

В результате правовая охрана товарных знаков «ВЕЗУ» прекращена для всех зарегистрированных товаров и услуг, с ответчика взысканы судебные расходы в размере 100 тыс. руб.

Этот процесс стал частью серии аналогичных споров, в которых «Яндекс» защищает право на использование элемента Go. Ранее компания подала иски к немецкой GO! Express & Logistics Deutschland GmbH, американской GoBrands и британской D G International Holdings. Суды с этими компаниями пройдут в течение года.