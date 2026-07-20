Суд частично защитил бренд «Садовода»

ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента, отказавшего в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака «Каталог-садовод», принадлежащего Баеву Н.Н.

Общество указало, что регистрация знака нарушает его права на фирменное наименование, поскольку оно использует название «Садовод» с 1997 года, а право на фирменное наименование возникло раньше даты приоритета спорного знака.

В подтверждение своей позиции компания ссылалась на известность торгового комплекса, материалы СМИ, документы о деятельности рынка, а также социологические исследования, согласно которым большинство опрошенных связывали обозначение «Садовод» с оптово-розничной торговлей и доставкой.

Предприниматель возражал против требований, указывая, что общество не доказало самостоятельное оказание услуг, для которых зарегистрирован товарный знак. Так, компания занимается в основном сдачей торговых площадей в аренду, тогда как услуги по торговле, доставке и иным направлениям оказывают арендаторы.

Также была поставлена под сомнение доказательственная сила социологических исследований, поскольку они не подтверждали, что именно общество оказывало соответствующие услуги под этим обозначением.

Суд частично удовлетворил требования ООО «Садовод». Решение Роспатента признали недействительным в части услуги 39-го класса «аренда складов», поскольку она была признана однородной деятельности общества по предоставлению помещений в аренду. В этой части правовая охрана товарного знака была аннулирована.

Ранее Суд по интеллектуальным правам прекратил охрану двух товарных знаков со словом «Садовод», принадлежавших предпринимателю Юрию Мысаку из Пятигорска. Суд признал, что правообладатель не использовал обозначения в бизнесе более трех лет, а московский рынок «Садовод» доказал свою заинтересованность в их применении.