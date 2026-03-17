Суд арестовал счета структуры Ralf Ringer по иску налоговой на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 1,74 млрд руб. на счетах компании «Ральф Рингер продакшн», связанной с обувным ритейлером Ralf Ringer. Такое решение суд принял по заявлению инспекции ФНС № 15 по Москве, сообщают «Ведомости».

Иск к «Ральф Рингер продакшн» налоговая подала в ноябре 2025 года. ФНС требует взыскать с компании 1,28 млрд руб., считая ее взаимосвязанной стороной с АО «Ресурс развития» — головной структурой группы, ранее известной как «Ральф Рингер». По мнению налоговой службы, именно с этой производственной компании можно взыскать задолженность, которую основной актив группы не смог погасить.

Также налоговая пыталась добиться обеспечительных мер в отношении еще четырех связанных компаний, однако суд отказал в этом ходатайстве, поскольку они формально не участвуют в процессе. Инспекция утверждала, что их активов могло бы хватить для полного погашения долгов.

Ralf Ringer работает на российском рынке с 1995 года и специализируется на продаже мужской, женской и детской обуви. Компания владеет четырьмя фабриками и сетью более чем из 150 магазинов. Производственная структура «Ральф Рингер продакшн» в 2025 году получила выручку около 3,2 млрд рублей, но завершила год с чистым убытком.

Проблемы у группы начались после налоговой проверки за 2014−2016 годы: изначально претензии ФНС достигали 3,2 млрд рублей, но позже их удалось снизить примерно до 1,5 млрд. Однако судебные споры продолжились, и в 2024 году головная компания группы была признана банкротом.