17.03.2026 в 08:00

Суд арестовал счета структуры Ralf Ringer по иску налоговой на 1,7 млрд рублей

Налоговая служба пытается взыскать долги головной структуры

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 1,74 млрд руб. на счетах компании «Ральф Рингер продакшн», связанной с обувным ритейлером Ralf Ringer. Такое решение суд принял по заявлению инспекции ФНС № 15 по Москве, сообщают «Ведомости».

Иск к «Ральф Рингер продакшн» налоговая подала в ноябре 2025 года. ФНС требует взыскать с компании 1,28 млрд руб., считая ее взаимосвязанной стороной с АО «Ресурс развития» — головной структурой группы, ранее известной как «Ральф Рингер». По мнению налоговой службы, именно с этой производственной компании можно взыскать задолженность, которую основной актив группы не смог погасить.

Также налоговая пыталась добиться обеспечительных мер в отношении еще четырех связанных компаний, однако суд отказал в этом ходатайстве, поскольку они формально не участвуют в процессе. Инспекция утверждала, что их активов могло бы хватить для полного погашения долгов.

Ralf Ringer работает на российском рынке с 1995 года и специализируется на продаже мужской, женской и детской обуви. Компания владеет четырьмя фабриками и сетью более чем из 150 магазинов. Производственная структура «Ральф Рингер продакшн» в 2025 году получила выручку около 3,2 млрд рублей, но завершила год с чистым убытком.

Проблемы у группы начались после налоговой проверки за 2014−2016 годы: изначально претензии ФНС достигали 3,2 млрд рублей, но позже их удалось снизить примерно до 1,5 млрд. Однако судебные споры продолжились, и в 2024 году головная компания группы была признана банкротом.

