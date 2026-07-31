Суд арестовал гендиректора «Эфко» по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора ГК «Эфко» Евгения Ляшенко. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По тому же уголовному делу суд отправил под стражу основного акционера и председателя совета директоров «Эфко» Валерия Кустова. Ранее были арестованы заместитель директора по развитию группы Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании Владислав Романцев. Всем фигурантам инкриминируются преступления, связанные с хищением в особо крупном размере.

По информации РБК, расследование касается реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Следствие считает, что речь может идти о хищении бюджетных средств, выделенных в виде субсидий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Предварительный ущерб МВД оценивает в 8,6 млрд руб.

ГК «Эфко» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, выпускающий бренды «Слобода», Altero, DeOlio и Fresh. В 2025 году компания приобрела производителя растительного масла «Олейна», а основной акционер группы Валерий Кустов входит в число российских миллиардеров по версии Forbes.