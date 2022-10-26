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26.10.2022 в 16:50

Минпромторг планирует продлить субсидирование ТВ-рекламы российских брендов

Ведомство также хочет выделить субсидии на поддержку интернет-рекламы

Субсидирование рекламы российских производителей на телевидении планируется продлить, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Михаила Иванова. По его словам, также рассматривается возможность субсидирования интернет-рекламы.

«Сейчас мы прорабатываем возможность продления меры на последующие периоды, а также выделения отдельного бюджета для производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, как наиболее нуждающихся в повышении лояльности потребителей. Более того, мы хотим в рамках этого механизма предусмотреть возможность компенсации части затрат на интернет-рекламу», — пояснил Иванов.

Он отметил, что на федеральных ТВ-каналах запускается реклама шести парфюмерно-косметических российских производителей, которая просубсидирована государством на сумму около 300 млн руб. в рамках поддержки продвижения отечественных компаний на рынке.

«Одна из главных задач — повысить узнаваемость российских брендов внутри страны. С этого года стартовал новый механизм поддержки производителей на ТВ. Поступило более 40 заявок, мы поддержали шесть наших производителей, общая сумма поддержки составила около 300 млн рублей», — рассказал Иванов.

Рекламные ролики брендов будут выходить в течение двух месяцев, общее эфирное время составит более 2 тыс. минут, за это время состоится более 8 тыс. выходов в эфир, указал замминистра промышленности и торговли.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в 2022 году правительство выделит субсидии на поддержку рекламы российских брендов — в первую очередь на телевидении. На эти цели власти планируют потратить до 500 млн руб.

Минпромторг
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