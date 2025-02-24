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24.02.2025 в 12:00

СТС запустил чат-бот, который освоил кошачий язык

Пользователи смогут узнать, что от них скрывают их питомцы

СТС превратил мечту всех кошатников в реальность — теперь можно узнать, что именно говорит ваш питомец! Канал запустил чат-бота «ВКонтакте», который «переводит» кошачий язык с помощью нейросети.

Механика проста: отправляете видео своего кота в личные сообщения СТС — и получаете обратно тот же ролик, но с говорящим питомцем.

Активность приурочена к выходу сериала «Котострофа», где семья Мягковых может понимать речь своего рыжего кота. Голос пушистому герою подарил Павел Деревянко, а уличного шпицца озвучил Никита Кологривый. В сериале также сыграли Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман и другие.

СТС Чат-бот домашние питомцы
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