СТС запустил чат-бот, который освоил кошачий язык

СТС превратил мечту всех кошатников в реальность — теперь можно узнать, что именно говорит ваш питомец! Канал запустил чат-бота «ВКонтакте», который «переводит» кошачий язык с помощью нейросети.

Механика проста: отправляете видео своего кота в личные сообщения СТС — и получаете обратно тот же ролик, но с говорящим питомцем.

Активность приурочена к выходу сериала «Котострофа», где семья Мягковых может понимать речь своего рыжего кота. Голос пушистому герою подарил Павел Деревянко, а уличного шпицца озвучил Никита Кологривый. В сериале также сыграли Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман и другие.