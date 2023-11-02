Кейс СТС и «Домклик»: как интегрировать онлайн-сервис в шоу «Уральские пельмени»

Сейлз-хаус «Эверест» совместно с агентством «СберМаркетинг» реализовал спонсорскую кампанию для сервиса поиска, покупки и продажи недвижимости «Домклик» в развлекательном шоу «Уральские пельмени». О том, каких результатов удалось достичь, Sostav рассказали представители «Эвереста».

Задачи

Рассказать об онлайн-сервисе «Домклик», предназначенном для покупки, продажи и аренды, а также проведения сделок по недвижимости.

Рассказать аудитории о возможностях сервиса: приобретения загородной и городской недвижимости, подачи заявки на ипотеку, проведении безопасной сделки и быстрого оформления документов.

Повысить знание бренда и усилить восприятие зрителями сервиса «Домклик» как качественного и надёжного сервиса.

Реализация

В качестве проекта для интеграции команда выбрала фирменное шоу телеканала СТС «Уральские пельмени». Юмористическое шоу состоит из зарисовок на различные темы, где в том числе обыгрывает знакомые многим бытовые вопросы. Это натолкнуло команду на идею интегрировать сервис поиска и продажи недвижимости «Домклик» в этот проект, а также позволило нативно продемонстрировать преимущества сервиса. Специалисты придумали и реализовали два формата.

Короткие нативные интеграции в сюжет с упоминанием бренда. По сюжету скетча герой намеревается продать дачу и вспоминает про сервис «Домклик», с помощью которого он сможет совершить продажу за считанные минуты. «За 5 минут? Это очень недорого! Это не за деньги, получается», — резюмирует один из героев сюжета.

Глубокая рекламная интеграция в отдельный сюжет — специально созданная под бренд песня. Во втором сюжете семейная пара обсуждает прелести жизни в собственной квартире. Жена предлагает искать недвижимость в сервисе «Домклик» и в буквальном смысле воспевает его достоинства.

Результаты

По итогу рекламной кампании сейлз-хаус «Эверест» совместно с исследовательской компанией Tiburon Research провёл оценку эффективности спонсорства. Результаты исследования показали, что спонсорские интеграции в шоу «Уральские пельмени» на СТС оказали положительный эффект на показатели сервиса «Домклик». Они значимо повысили знание бренда и намерение его использовать, улучшили имидж бренда и отношение к сервису у зрителей телешоу.

Кампания проводилась в июле 2023. Используемая методология — онлайн-опрос. Количество респондентов, участвующих в опросе, — 600 человек.

Ефимова Дарья, бренд менеджер «Домклик»: Успех кейса вне сомнения в «жизненности» предложенных интеграций, которые оказались близки многим нашим потенциальным клиентам. «Домклик» — бренд для людей и про людей: мы знаем, что за каждой сделкой, совершённой с помощью наших сервисов, кроется история конкретного человека или целой семьи, разные жизненные ситуации. Именно на это мы с командой проекта и сделали ставку в рамках юмористического шоу «Уральские пельмени».

Татьяна Никулова, руководитель отдела клиентской аналитики и маркетинговых исследований «Эверест»: Интеграция в классический проект СТС и юмористическая подача — черты, которые делают этот кейс по-настоящему запоминающимся. Интересный формат, помноженный на лояльную аудиторию, — секрет успеха при работе с имиджем бренда.

Анастасия Дрожаченко, руководитель группы интегрированных проектов «СберМаркетига»: Через яркие и юмористические интеграции в шоу «Уральские пельмени» нам удалось рассказать о преимуществах «Домклика», заинтересовать аудиторию и сформировать у неё желание воспользоваться сервисом в будущем. Проведённое исследование доказывает, что телевизионное спонсорство положительно влияет как на знание, так и на имиджевые характеристики бренда.

Состав творческой группы

«Эверест» (сейлз-хаус)

Руководитель отдела продаж: Юлия Кириллова

Менеджер по продажам спонсорства: Анна Бруй

Руководитель группы праймовых шоу и брендированного контента: Юлия Рубцова

Старший продюсер: Наталья Татаринович



«Домклик» (клиент)

Директор по маркетингу: Николай Федянин

Медиаменеджер: Антон Косивцев

Бренд-менеджер: Дарья Ефимова

«СберМаркетинг» (агентство)

Руководитель отдела интегрированных проектов: Анастасия Буслаева

Руководитель группы интегрированных проектов: Анастасия Дрожаченко

Руководитель направления ДЗО1: Евгения Ошуркова

Руководитель группы по медиапланированию ДЗО1: Марина Мулукаева