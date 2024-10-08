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08.10.2024

Стратег в «Апрель», менеджер по управлению талантами Easy Agency, аккаунт-менеджер Media 108 и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

Starlink приглашает на работу директора по стратегическому развитию, New Business Manager и перфоманс-маркетинг менеджера, DIDENOK TEAM —менеджера проектов (инфлюенс-маркетинг) и аккаунт-менеджера, AMDG в поисках аккаунт-менеджера CPA, старшего специалиста по таргетированной рекламе и аккаунт-менеджера ORM (мидл/сеньор). Эти и другие вакансии смотрите в подборке Sostav.

Джуниор-специалист по таргетированной рекламе

от 50 000 до 55 000
Media 108

Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Помощь группхэду, мидлам и ведущему специалисту в операционной работе;
  • Регулярный анализ и подготовка отчетов по эффективности.

Требования: 

  • Понимание базовых принципов работы таргета;
  • Внимательность, усидчивость, пунктуальность;
  • Желание работать с большими данными и каждый день узнавать что-то новое;
  • Базовый опыт работы с Excel (Google Sheets);
  • Предпочтителен опыт работы в одном или нескольких кабинетах: VK или в «VK Реклама».

Условия: 

  • Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
  • График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
  • Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
  • Статусные интересные проекты с вызовами и/или большими бюджетами;
  • Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
  • Участие от лица компании в профильных конференциях;
  • Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
  • Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
  • Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
  • Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.

Резюме присылайте Марии Захаровой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Специалист по контекстной рекламе

от 120 000
Media 108

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Медиапланирование с подбором ключевых слов для «Яндекс Директ». Итог – готовое КП для клиента;
  • Подготовка структуры РК, текстов объявлений, настройка и запуск рекламных кампаний;
  • Расчет оптимальной цены за клик и лимитов бюджета между кампаниями;
  • Регулярный анализ и коррекция кампаний для повышения эффективности, подготовка отчетов.

Требования:

  • Опыт работы в контекстной рекламе (необязательно в агентстве) от 2 лет;
  • Опыт ведения клиентов с бюджетами от 1 млн рублей за проект, от 3 млн руб. совокупно по всем проектам в месяц;
  • Знание требования площадок («Яндекс»), подготовки и настройки рекламных кампаний;
  • Умение проводить аналитику эффективности рекламных кампаний;
  • Понимание того, как работают системы аналитики: «Яндекс Метрика», Google Analytics;
  • Владение Excel и Power Point;
  • Навык работы с «Директ Коммандер»;
  • Действующие сертификаты «Яндекса» («Директ», «Метрика»);
  • Опыт работы с недвижимостью будет преимуществом.

Условия: 

  • Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
  • График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
  • Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
  • Статусные интересные проекты с вызовами и/или большими бюджетами;
  • Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
  • Участие от лица компании в профильных конференциях;
  • Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
  • Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
  • Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
  • Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.

Резюме присылайте Марии Захаровой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Аккаунт-менеджер (недвижимость)

от 100 000
Media 108

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Реализация диджитал-кампании для крупных проектов в недвижимости — курирование 3–4 проектов, отслеживание метрик, показателей и бюджета;
  • Общение с клиентом на всех этапах работы: брифинг, анализ задач, составление и обоснование концепции рекламной кампании, координация запуска проекта, анализ, корректировки и финальная отчетность по проекту;
  • Контроль выполнения рекламной кампании (внутри М108 ты будешь представлять интересы своего клиента).

Требования:

  • Опыт работы аккаунт-менеджером на стороне performance-агентства или интернет-маркетологом 360 градусов на стороне клиента;
  • Знание основных performance-инструментов (контекстная, таргетированная, медийная реклама) и умение их эффективно использовать;
  • Опыт работы с основными перфоманс-показателями;
  • Высокий уровень ответственности;
  • Понимание механики контекстной рекламы в системах Google AdWords и «Яндекс Директ»;
  • Стремление к профессиональному росту и развитию.

Условия: 

  • Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
  • График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
  • Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
  • Статусные интересные проекты с вызовами и / или большими бюджетами;
  • Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
  • Участие от лица компании в профильных конференциях;
  • Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
  • Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
  • Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
  • Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.

Резюме присылайте Александре Синяевой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Менеджер по работе с ключевыми партнерами (ИТ)

от 130 000 до 220 000
getads

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Внедрять наши продукты в партнеров;
  • Проводить презентации новых продуктов и обучать их сейлзов;
  • Внимательно следить за ходом интеграции и своевременно подгонять нашу техническую команду, где-то через проджекта, а где-то и самому;
  • Поддерживать доброжелательные отношения с партнерами, выявлять новые потребности, которые могут превратиться в новые фичи наших продуктов или даже новые продукты;
  • Создавать материалы для партнеров;
  • Делать и обновлять презентации с возможностями компании;
  • Создавать обучающие материалы по работе с системами компании и проводить обучение партнеров.

Требования:

  • Опыт управления ИТ-проектами и умение легко переводить с языка технарей на бизнесовый и обратно;
  • Умение общаться с людьми и выстраивать с ними долгосрочные отношения;
  • Нацеленность на результат;
  • Системность, отсутствие страха кропотливой педантичной работы;
  • Понимание, о чем просят и зачем, а если непонятно — не боитесь задавать вопросы;
  • Умение грамотно выражать свои мысли (устно и письменно);
  • Понимание работы рекламной отрасли или смежных будет большим преимуществом.

Условия:

  • Работа в интересном и значимом для рынка проекте с собственными технологиями и непосредственное участие в его жизни;
  • Прямое общение с технической командой и руководством компании;
  • Возможность реализовывать инициативы и непосредственно влиять на развитие компании;
  • Работа в московском офисе с комфортным графиком или гибридный режим с возможностью часть времени работать удаленно;
  • Официальное трудоустройство и белую заработную плату (130–150 тысяч руб. на руки + бонусы за результат).

Ссылка на вакансию.

Директор по стратегическому развитию

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидирование направления стратегического консалтинга по выделенному пулу клиентов и подключение на отдельные проекты;
  • Проведение всесторонней аналитики (медиа, коммуникация, бизнес) и разработка комплексных проектов;
  • Выработка нестандартных решений и развитие новых направлений: креативные идеи, инструменты, подходы;
  • Коммуникация с другими департаментами для выстраивания процесса и двустороннего контроля результатов;
  • Управление развитием и загрузкой собственной команды.

Требования:

  • Высокие компетенции в сфере медиа;
  • Способность решать серьезные и нестандартные задачи за их пределами: анализ и построение стратегии на уровне реальной оцифрованной результативности для бизнеса.

Условия:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию.

New Business Manager

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Анализ рынка нужной категории;
  • Поиск и привлечение новых клиентов на медийные диджитал-продукты и медиапродукты (холодные, теплые продажи, крупные клиенты);
  • Ведение и расширение клиентской базы;
  • Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний;
  • Построение долгосрочных деловых отношений с потенциальными клиентами;
  • Участие в тендерах, подготовка коммерческих предложений, заключение договоров;
  • Выявление потребностей рекламодателей и брифинг команд фронтальных агентств при подготовке коммерческих предложений;
  • Соблюдение принятых в компании стандартов работы с клиентами.

Требования:

  • Знание рекламного рынка, основных игроков, конкурентов, медиаагентств;
  • Опыт в медийной сфере в агентствах, паблишерах, сейлз-хаусах (в направлениях диджитал, офлайн-медиа);
  • Наличие контактов и налаженные связи с ЛПР рекламодателей;
  • Подтвержденный опыт успешного привлечения бизнеса;
  • Развитые организаторские способности, настойчивость;
  • Грамотная речь, высокие коммуникативные навыки;
  • Презентационные навыки, навыки деловой коммуникации;
  • Умение работать с возражениями, опыт ведения сложных переговоров;
  • Нацеленность на результат, проактивная жизненная позиция, ответственность, позитивный взгляд на жизнь, креативность и харизма.

Условия:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
  • Гибридный формат работы: баланс офис–дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию.

Перфоманс-маркетинг менеджер (программатик)

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Запуск и ведение контекстных рекламных кампаний;
  • Мониторинг эффективности и оптимизация рекламных кампаний, контроль за выполнением KPI;
  • Постклик-анализ рекламных кампаний, анализ трафика и выявление причинно-следственных связей в динамике рекламных кампаний;
  • Участие в подготовке перфоманс-стратегий и комплексных диджитал-стратегий для клиентов;
  • Участие в подготовке конкурентных и стратегических анализов (при необходимости);
  • Формирование подхода и стратегии размещения в зависимости от целей и задач клиента;
  • Подготовка отчетности в клиентском формате (Excel, PowerPoint);
  • Участие в тендерах по новым и действующим клиентам;
  • Коммуникация со смежными подразделениями.

Требования:

  • Опыт в контекстной рекламе;
  • Знание Paid Social Media, программатик и e-com желателен;
  • Понимание принципов медиапланирования, таргетингов и их эффективного использования;
  • Опыт работы с «Яндекс Директ» и Google Ads, включая поиск, РСЯ и GDN, аудитории и Customer Match, YouTube, ремаркетинги, GSP;
  • Преимущество: опыт работы с «Яндекс Медиа», программатик-платформами, VK и MyTarget;
  • Знание «Яндекс Метрики» и Google Analytics, включая подготовку отчетов, настройку целей, отслеживание конверсий и ключевых показателей.

Условия:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию.

Директор по развитию

по договоренности
Easy Agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Привлечение и развитие новых клиентов, агентств;
  • Участие в организации работы команды в рамках подготовки предложений;
  • Выполнение финансовых KPI;
  • Развитие долгосрочных деловых отношений с клиентами;
  • Мониторинг тендеров и возможностей «захода» к новым клиентам;
  • Ведение CRM;
  • Формирование знания об агентстве у потенциальных клиентов;
  • Участие в профильных мероприятиях.

Требования:

  • Опыт работы на позиции New Business Director в диджитал от 2 лет;
  • Экспертиза в инфлюенс-маркетинге;
  • Высокий уровень самоорганизации;
  • Отличные переговорные и коммуникативные навыки.

Условия:

  • Высокий уровень дохода (оклад + прозрачная бонусная система);
  • Офис в центре города (станция метро «Улица 1905 года»);
  • Молодой профессиональный коллектив.

Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected] или в Telegram @kuznetsov_vasiliy

Менеджер по управлению талантами

по договоренности
Easy Agency

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Активное взаимодействие с артистами и блогерами агентства;
  • Выстраивание эффективной коммуникации;
  • Выявление потребностей блогеров и артистов;
  • Помощь в решение рабочих и (реже) бытовых вопросов;
  • Сопровождение артистов и блогеров на съемках и мероприятиях;
  • Скаутинг новых блогеров и артистов;
  • Участие в формировании коммерческих продуктов.

Требования:

  • Понимание специфики работы с блогерами и селебрити;
  • Релевантный опыт работы от 3-х лет;
  • Способность четко формулировать свои мысли;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Наличие психологического образования будет плюсом.

Условия:

  • Высокий уровень дохода (оклад + прозрачная бонусная система);
  • Офис в центре города (станция метро «Улица 1905 года»);
  • Молодой профессиональный коллектив.

Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected] или в Telegram @kuznetsov_vasiliy

Аккаунт-менеджер

по договоренности
DIDENOK TEAM

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести коммуникацию с клиентами;
  • Подготавливать предложения клиентам (составлять презентаций, сметы);
  • Брифовать клиента и команду (инфлюенс-менеджеры, креативный отдел, PR-отдел, продакшен и SMM);
  • Вести отчетность: документальную, проектную и финансовую;
  • Участвовать в подготовке стратегий и креативных концепций;
  • Проверять, редактировать и согласовывать подборки блогеров;
  • Составлять медиапланы;
  • Формировать отчеты по ключевым метрикам и показателям;
  • Организовывать работу над рекламными проектами;
  • Главное — систематизировать работу, контролировать сроки и результаты.

Требования:

  • Стаж работы от 2 лет в рекламных агентствах / в сфере инфлюенс-маркетинга;
  • Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
  • Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
  • Опыт работы в рекламе / с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.

Условия:

  • Компания, свободная от формального подхода к работе, но с полным соблюдением ТК РФ;
  • Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, один удаленный день в неделю;
  • ДМС со стоматологией после шести месяцев работы;
  • Возможность обучения за счет компании;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
  • Большой и уютный офис в шаговой доступности от станции метро «Бауманская». Вокруг классные фуд-корты и кофейни;
  • Свободный дресс-код;
  • Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
  • Интересные, амбициозные задачи и проекты.

Ссылка на вакансию.

Менеджер проектов (инфлюенс-маркетинг)

по договоренности
DIDENOK TEAM

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Организация работы над рекламными проектами;
  • Составление подборки блогеров под рекламную кампанию;
  • Ведение коммуникации с заказчиками, блогерами и другими агентствами;
  • Составление смет;
  • Присутствие на выездных встречах, съемках;
  • Формирование отчетов по ключевым метрикам и показателям.

Требования:

  • Стаж работы от 2 лет в рекламных агентствах / в сфере инфлюенс-маркетинга;
  • Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
  • Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
  • Быть на связи практически 24/7;
  • Опыт работы в рекламе / с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.

Условия:

  • Компания, свободная от формального подхода к работе, но с полным соблюдением ТК РФ;
  • Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, один удаленный день в неделю;
  • ДМС со стоматологией после шести месяцев работы;
  • Возможность обучения за счет компании;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
  • Большой и уютный офис в шаговой доступности от станции метро «Бауманская». Вокруг классные фуд-корты и кофейни;
  • Свободный дресс-код;
  • Прозрачная система адаптации и оценки персонала (наставничество, KPI, ежегодная оценка 360);
  • Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
  • Интересные, амбициозные задачи и проекты.

Ссылка на вакансию.

New Business Manager

по договоренности
JAMI LUP

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и развитие новых каналов продаж;
  • Постоянное изучение рынка инфлюенс-маркетинга в России и за рубежом: его объем, игроки, тренды;
  • Изучить текущие продукты LabelUp («Агентство», «Платформа», Community);
  • Участие в создании новых продуктов;
  • Привлечение новых клиентов (как входящие, так и исходящие запросы): сбор контактов, ведение переговоров по телефону и лично, выстраивание долгосрочных деловых отношений;
  • Работа с тендерами: поиск релевантных тендеров, попадание в список участников, ведение тендерных проектов;
  • Участие в стратегических сессиях с командой и подготовке предложений для новых клиентов;
  • Полная подготовка проектов с новыми клиентами для передачи в отдел клиентского сервиса и креативный отдел, контроль качества реализации;
  • Участие в профильных мероприятиях и конференциях;
  • Выполнение плана продаж.

Требования:

  • Релевантный опыт продаж агентских услуг (от 2 лет);
  • Экспертная оценка рынка инфлюенс-маркетинга и диджитал;
  • Наработанная база ЛПР крупных игроков как преимущество;
  • Умение находить новые необходимые контакты;
  • Самостоятельность и структурность в работе;
  • Умение проводить встречи, высокие навыки презентации;
  • Знание техники продаж и умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту;

Условия:

  • Работа в агентстве, в котором много интересных проектов для крупных брендов;
  • Классный двухэтажный дог-френдли офис в центре Москвы;
  • Формат работы: гибридный, график 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Белое трудоустройство по ТК РФ;
  • Конкурентную заработную плату, которая соответствует твоим профнавыкам (обсудим на интервью);
  • Коммуникацию без барьеров, где тебя всегда выслушают и помогут;
  • Драйвовую, молодую команду;
  • Программу бенефитов и ДМС после прохождения ИС;
  • Digital agency work/life balance.

Ссылка на вакансию.

Руководитель отдела маркетинга

по договоренности
Adsup.me

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать позиционирование, развивать маркетинговые коммуникации, нацеленные на привлечение клиентов в узнаваемости бренда Adsup.me в России и на WW;
  • Запускать и сопровождать маркетинговые исследования: анализировать конкурентов с разбивкой по ЦА;
  • Инициировать и курировать написание статей копирайтером, создавать медиаконтент (на русском и английском языках);
  • Работать с брендом через партнерские размещения, спецпроекты и коллаборации;
  • Участвовать в рейтингах, разбираться в их методологии, создавать условия для победы в них;
  • Организовывать процессы работы в контенте, разрабатывать нормативы, контент-план и шаблоны;
  • Вести аккаунты Adsup.me в социальных сетях, реализовывать новые форматы, сценарии видео для соцсетей;
  • Продвигать опубликованный контент и отслеживать показатели эффективности;
  • Помогать в «упаковке» услуг агентства, готовить контент для презентаций и сайта;
  • Инициировать подготовку и оформление успешных кейсов агентства (совместно с командой);
  • Подготавливать вебинары: поиск спикера, согласование тем, создание презентаций и рассылок.

Требования:

  • Аналогичный опыт работы от 3-х лет;
  • Умение ставить задачи и контролировать их выполнение;
  • Лидерские качества;
  • Отличное понимание рекламных инструментов, знание специфики перфоманс-маркетинга — будет преимуществом;
  • Умение анализировать, объяснять понятным языком сложное, любит работать в команде;
  • Владение английским языком (от уровня В1);
  • Умение работать с информацией, писать тексты.

Условия:

  • Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с каждым кандидатом;
  • Гибридный формат работы: 3–4 дня работаем в нашем уютном френдли офисе на Петроградке, остальные дни можно работать удаленно;
  • Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
  • Система Day off;
  • Регулярные тимбилдинги, корпоративные выезды и подарки;
  • Корпоративный английский и ДМС после испытательного срока;
  • Возможность влиять на развитие агентства.

По вопросам насчет вакансии писать в Telegram: @istrgrl

Менеджер по продажам

по договоренности
Adsup.me

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Холодный поиск клиентов на российском и международном рынках, ведение переговоров и работа с возражениями;
  • Проведение встреч и звонков на уровне первых лиц компаний;
  • Выстраивание отношений с клиентами и рекламными агентствами;
  • Посещение мобайл-конференций, налаживание отношений с потенциальными клиентами;
  • Создание презентаций и медиапланов для клиентов;
  • Мониторинг рынка интернет-маркетинга, отслеживание новых тенденций.

Требования:

  • Аналогичный опыт работы менеджером по продажам / BDM от 3-х лет;
  • Опыт работы в направлении перформанс-маркетинг — будет бесспорным преимуществом;
  • Имеет опыт холодных продаж через LinkedIn и e-mail;
  • Обладает лидерскими качествами, пунктуален и стрессоустойчив;
  • Умеет анализировать, любит работать в команде;
  • Владеет английским языком (от уровня В1) — умеет писать письма на английском, может вести переговоры;
  • Классный коммуникатор, который умеет договориться с кем угодно и о чем угодно.

Условия:

  • Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с каждым кандидатом;
  • Гибридный формат работы: 3–4 дня работаем в нашем уютном френдли офисе на Петроградке, остальные дни можно работать удаленно;
  • Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
  • Система Day off;
  • Регулярные тимбилдинги, корпоративные выезды и подарки;
  • Корпоративный английский и ДМС после испытательного срока;
  • Возможность влиять на развитие агентства.

По вопросам насчет вакансии писать в Telegram: @istrgrl

Аккаунт-менеджер CPA

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Коммуникация с CPA-площадками;
  • Аккаунтинг партнеров по наращиванию оборота;
  • Соблюдение выполнения медиапланов проектов;
  • Подключение новых CPA-площадок и партнеров;
  • Контроль закрытия периода;
  • Опрос цен для подготовки КП и медиапланов;
  • Контроль запуска офферов;
  • Контроль дебиторской задолженности;
  • Медиапланирование;
  • Анализ результатов в аналитике, по выгрузкам клиентов и в системе Keitaro;
  • Работа с Excel;
  • Постановка задач в разработку;
  • Контроль выполнения и ведения Task менеджера по разработке.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
  • Аналитический склад ума и умение работать с цифрами;
  • Дисциплинированность и аккуратность;
  • Понимание сферы интернет-маркетинга (affiliate, CPA, арбитраж трафика);
  • Коммуникативные навыки, умение выстраивать долгосрочное сотрудничество.

Условия:

  • Работа с топовым рекламодателем в РФ;
  • Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
  • Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
  • Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
  • Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
  • Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
  • Льготные условия по ДМС;
  • Различные корпоративные мероприятия.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Аккаунт-менеджер ORM (мидл/сеньор)

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение проекта клиентов в агентстве;
  • Выявление бизнес-задач, потребностей клиентов;
  • Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
  • Постановка задач участникам проектной группы;
  • Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
  • Презентация регулярной отчетности;
  • Выполнение внутренних задач (дебиторка, оплаты, закрытия периода).

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
  • Развитые навыки коммуникации;
  • Высокий уровень самодисциплины и ответственности;
  • Опыт работы с проектами ORM;
  • Опыт работы с крупными клиентами в рекламном агентстве;
  • Умение выстраивать работу в команде;
  • Опыт работы в ERP системах;
  • Знание программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word).

Условия:

  • Работа с топовым рекламодателем в РФ;
  • Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
  • Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
  • Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
  • Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
  • Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
  • Льготные условия по ДМС;
  • Различные корпоративные мероприятия.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Старший специалист по таргетированной рекламе

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Коммуникация с клиентом (защита тендера, планирование и т.д.), развитие клиентов. Коммуникация day-to-day на аккаунт-менеджерах;​
  • Запуск, ведение и регулярная (2-3 раза в неделю) оптимизация рекламных кампаний в кабинетах MyTarget, VK и других (по согласованию с руководителем);​
  • Взаимодействие с отделом сопровождения клиентов;​
  • Контроль плановых и фактических финансовых показателей по проектам;
  • Подготовка и проверка ежемесячных и еженедельных отчетов;​
  • Контроль ключевых показателей по проектам;​
  • Эффективное управление командой для достижения KPI команды;
  • Наставничество младших сотрудников, управлений командой.

Требования:

  • Опыт работы с таргетированной рекламой от 3-х лет, опыт работы на позиции старшего специалиста от полугода;
  • Опыт работы с VK ADS, MyTarget, VK. С другими рекламными системами как преимущество;
  • Опыт работы с «Яндекс Метрикой» и Google Analytics. Возможность подготовить отчет и провести аналитику результатов;
  • Владение Excel (стандартные формулы, сводные таблицы, фильтры и т.д.);
  • Понимание принципов работы различных видов рекламных источников в интернете;
  • Ответственность;
  • Внимание к деталям;
  • Заинтересованность в развитии и наставничестве подчиненных.

Условия:

  • Карта развития и рост до руководителя группы;
  • Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
  • Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
  • Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
  • Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
  • Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
  • Льготные условия по ДМС;
  • Различные корпоративные мероприятия.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Стратег

по договоренности
Апрель

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Погружение в бриф, определение цели и задач, подготовка к дебрифингу и его проведение с клиентом;
  • Анализ бренда, аудитории и конкурентов;
  • Формирование структуры предложения;
  • Создание стратегической части предложения;
  • Проведение брифинга креативной команды;
  • Контроль процесса создания предложения: отбор идей, обратная связь по креативу, внесение правок;
  • Защита предложения перед клиентом, ответы на каверзные вопросы и внесение доработок при необходимости.

Требования:

  • Практический опыт создания стратегий (желательно коммуникационных) от 1 года;
  • Системное и критическое мышление;
  • Умение работать в программах Keynote, MC Office, системах аналитики (Livedune и других);
  • Навыки оформления и презентации идей;
  • Умение находить и анализировать информацию из открытых источников;
  • Понимание инструментов диджитал-коммуникации;
  • Достаточное знание английского языка (чтение брифа, работа с англоязычными источниками).

Условия:

  • Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
  • Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
  • Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
  • График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
  • Проекты для лучших брендов;
  • Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
  • Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).

Ссылка на вакансию.

Менеджер по работе с клиентами / Аккаунт-менеджер (SMM)

по договоренности
Апрель

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение проекта;
  • Руководство проектной командой;
  • Планирование бюджета проекта;
  • Непосредственное общение с клиентом;
  • Участие в презентациях перед заказчиком;
  • Помощь в подготовке коммерческих предложений.

Требования:

  • Опыт работы в диджитал-агентстве;
  • Опыт успешного управления командой, состоящей из не менее, чем из 3 человек;
  • Хорошо развитые устные и письменные навыки общения, пунктуальность, способность к взаимодействию с различными людьми, усидчивость и внимательность.

Условия:

  • Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
  • Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
  • Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
  • График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
  • Проекты для лучших брендов;
  • Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
  • Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).

Ссылка на вакансию.

Старший менеджер проекта

по договоренности
Апрель

Требуемый опыт работы: 3–6 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Координация работы проектной команды (дизайнер, копирайтер, редактор);
  • Общение с клиентом;
  • Помощь в организации фото- и видеосъемок;
  • Подготовка отчетов;
  • Организация отправки призов;
  • Аналитика ключевых показателей;
  • Помощь в текущих задачах аккаунт-менеджера.

Требования:

  • Опыт работы с SMM-проектами от 3 лет;
  • Хорошее понимание социальных медиа-платформ, трендов SMM;
  • Опыт работы в диджитал-агентстве будет преимуществом;
  • Опыт работы с аналитикой — отчетность, желателен опыт работы с Livedune;
  • Опыт работы с креативными / контентными аккаунтами;
  • Опыт работы с редактурой и текстами;
  • Понимание важности сроков;
  • Умение находить общий язык с разными людьми;
  • Самостоятельность, ответственность, внимательность.

Условия:

  • Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
  • Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
  • Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
  • График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
  • Проекты для лучших брендов;
  • Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
  • Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).

Ссылка на вакансию.

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