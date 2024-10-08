Стратег в «Апрель», менеджер по управлению талантами Easy Agency, аккаунт-менеджер Media 108 и другие

Starlink приглашает на работу директора по стратегическому развитию, New Business Manager и перфоманс-маркетинг менеджера, DIDENOK TEAM —менеджера проектов (инфлюенс-маркетинг) и аккаунт-менеджера, AMDG в поисках аккаунт-менеджера CPA, старшего специалиста по таргетированной рекламе и аккаунт-менеджера ORM (мидл/сеньор). Эти и другие вакансии смотрите в подборке Sostav.
Джуниор-специалист по таргетированной рекламе
Media 108
Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Помощь группхэду, мидлам и ведущему специалисту в операционной работе;
- Регулярный анализ и подготовка отчетов по эффективности.
Требования:
- Понимание базовых принципов работы таргета;
- Внимательность, усидчивость, пунктуальность;
- Желание работать с большими данными и каждый день узнавать что-то новое;
- Базовый опыт работы с Excel (Google Sheets);
- Предпочтителен опыт работы в одном или нескольких кабинетах: VK или в «VK Реклама».
Условия:
- Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
- График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
- Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
- Статусные интересные проекты с вызовами и/или большими бюджетами;
- Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
- Участие от лица компании в профильных конференциях;
- Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
- Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
- Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
- Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.
Резюме присылайте Марии Захаровой на почту: [email protected]
Специалист по контекстной рекламе
Media 108
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Медиапланирование с подбором ключевых слов для «Яндекс Директ». Итог – готовое КП для клиента;
- Подготовка структуры РК, текстов объявлений, настройка и запуск рекламных кампаний;
- Расчет оптимальной цены за клик и лимитов бюджета между кампаниями;
- Регулярный анализ и коррекция кампаний для повышения эффективности, подготовка отчетов.
Требования:
- Опыт работы в контекстной рекламе (необязательно в агентстве) от 2 лет;
- Опыт ведения клиентов с бюджетами от 1 млн рублей за проект, от 3 млн руб. совокупно по всем проектам в месяц;
- Знание требования площадок («Яндекс»), подготовки и настройки рекламных кампаний;
- Умение проводить аналитику эффективности рекламных кампаний;
- Понимание того, как работают системы аналитики: «Яндекс Метрика», Google Analytics;
- Владение Excel и Power Point;
- Навык работы с «Директ Коммандер»;
- Действующие сертификаты «Яндекса» («Директ», «Метрика»);
- Опыт работы с недвижимостью будет преимуществом.
Условия:
- Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
- График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
- Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
- Статусные интересные проекты с вызовами и/или большими бюджетами;
- Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
- Участие от лица компании в профильных конференциях;
- Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
- Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
- Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
- Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.
Резюме присылайте Марии Захаровой на почту: [email protected]
Аккаунт-менеджер (недвижимость)
Media 108
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Реализация диджитал-кампании для крупных проектов в недвижимости — курирование 3–4 проектов, отслеживание метрик, показателей и бюджета;
- Общение с клиентом на всех этапах работы: брифинг, анализ задач, составление и обоснование концепции рекламной кампании, координация запуска проекта, анализ, корректировки и финальная отчетность по проекту;
- Контроль выполнения рекламной кампании (внутри М108 ты будешь представлять интересы своего клиента).
Требования:
- Опыт работы аккаунт-менеджером на стороне performance-агентства или интернет-маркетологом 360 градусов на стороне клиента;
- Знание основных performance-инструментов (контекстная, таргетированная, медийная реклама) и умение их эффективно использовать;
- Опыт работы с основными перфоманс-показателями;
- Высокий уровень ответственности;
- Понимание механики контекстной рекламы в системах Google AdWords и «Яндекс Директ»;
- Стремление к профессиональному росту и развитию.
Условия:
- Официальное трудоустройство и прозрачная система мотивации за результат;
- График работы с 10:00 до 19:00 (возможность смещения +/- 1 час);
- Возможность 50% рабочего времени работать удаленно;
- Статусные интересные проекты с вызовами и / или большими бюджетами;
- Системное обучение, как внутреннее, так и внешнее;
- Участие от лица компании в профильных конференциях;
- Комфортный офис класса «В» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Новослободская» с зоной отдыха, кухней, бесконечными пиццами от коллег и фруктами от заботливых HR-ов;
- Ежемесячное посещение различных культурных мероприятий за счет компании;
- Возможность участия в клубах по интересам: волейбол, вейксерф и вейкборд, путешествия, Digital Yoga M108, книжный клуб и т.д.;
- Обмен опытом и знаниями с коллегами на внутренних шерингах.
Резюме присылайте Александре Синяевой на почту: [email protected]
Менеджер по работе с ключевыми партнерами (ИТ)
getads
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Внедрять наши продукты в партнеров;
- Проводить презентации новых продуктов и обучать их сейлзов;
- Внимательно следить за ходом интеграции и своевременно подгонять нашу техническую команду, где-то через проджекта, а где-то и самому;
- Поддерживать доброжелательные отношения с партнерами, выявлять новые потребности, которые могут превратиться в новые фичи наших продуктов или даже новые продукты;
- Создавать материалы для партнеров;
- Делать и обновлять презентации с возможностями компании;
- Создавать обучающие материалы по работе с системами компании и проводить обучение партнеров.
Требования:
- Опыт управления ИТ-проектами и умение легко переводить с языка технарей на бизнесовый и обратно;
- Умение общаться с людьми и выстраивать с ними долгосрочные отношения;
- Нацеленность на результат;
- Системность, отсутствие страха кропотливой педантичной работы;
- Понимание, о чем просят и зачем, а если непонятно — не боитесь задавать вопросы;
- Умение грамотно выражать свои мысли (устно и письменно);
- Понимание работы рекламной отрасли или смежных будет большим преимуществом.
Условия:
- Работа в интересном и значимом для рынка проекте с собственными технологиями и непосредственное участие в его жизни;
- Прямое общение с технической командой и руководством компании;
- Возможность реализовывать инициативы и непосредственно влиять на развитие компании;
- Работа в московском офисе с комфортным графиком или гибридный режим с возможностью часть времени работать удаленно;
- Официальное трудоустройство и белую заработную плату (130–150 тысяч руб. на руки + бонусы за результат).
Директор по стратегическому развитию
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидирование направления стратегического консалтинга по выделенному пулу клиентов и подключение на отдельные проекты;
- Проведение всесторонней аналитики (медиа, коммуникация, бизнес) и разработка комплексных проектов;
- Выработка нестандартных решений и развитие новых направлений: креативные идеи, инструменты, подходы;
- Коммуникация с другими департаментами для выстраивания процесса и двустороннего контроля результатов;
- Управление развитием и загрузкой собственной команды.
Требования:
- Высокие компетенции в сфере медиа;
- Способность решать серьезные и нестандартные задачи за их пределами: анализ и построение стратегии на уровне реальной оцифрованной результативности для бизнеса.
Условия:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
New Business Manager
Starlink
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Анализ рынка нужной категории;
- Поиск и привлечение новых клиентов на медийные диджитал-продукты и медиапродукты (холодные, теплые продажи, крупные клиенты);
- Ведение и расширение клиентской базы;
- Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний;
- Построение долгосрочных деловых отношений с потенциальными клиентами;
- Участие в тендерах, подготовка коммерческих предложений, заключение договоров;
- Выявление потребностей рекламодателей и брифинг команд фронтальных агентств при подготовке коммерческих предложений;
- Соблюдение принятых в компании стандартов работы с клиентами.
Требования:
- Знание рекламного рынка, основных игроков, конкурентов, медиаагентств;
- Опыт в медийной сфере в агентствах, паблишерах, сейлз-хаусах (в направлениях диджитал, офлайн-медиа);
- Наличие контактов и налаженные связи с ЛПР рекламодателей;
- Подтвержденный опыт успешного привлечения бизнеса;
- Развитые организаторские способности, настойчивость;
- Грамотная речь, высокие коммуникативные навыки;
- Презентационные навыки, навыки деловой коммуникации;
- Умение работать с возражениями, опыт ведения сложных переговоров;
- Нацеленность на результат, проактивная жизненная позиция, ответственность, позитивный взгляд на жизнь, креативность и харизма.
Условия:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
- Гибридный формат работы: баланс офис–дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Перфоманс-маркетинг менеджер (программатик)
Starlink
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Запуск и ведение контекстных рекламных кампаний;
- Мониторинг эффективности и оптимизация рекламных кампаний, контроль за выполнением KPI;
- Постклик-анализ рекламных кампаний, анализ трафика и выявление причинно-следственных связей в динамике рекламных кампаний;
- Участие в подготовке перфоманс-стратегий и комплексных диджитал-стратегий для клиентов;
- Участие в подготовке конкурентных и стратегических анализов (при необходимости);
- Формирование подхода и стратегии размещения в зависимости от целей и задач клиента;
- Подготовка отчетности в клиентском формате (Excel, PowerPoint);
- Участие в тендерах по новым и действующим клиентам;
- Коммуникация со смежными подразделениями.
Требования:
- Опыт в контекстной рекламе;
- Знание Paid Social Media, программатик и e-com желателен;
- Понимание принципов медиапланирования, таргетингов и их эффективного использования;
- Опыт работы с «Яндекс Директ» и Google Ads, включая поиск, РСЯ и GDN, аудитории и Customer Match, YouTube, ремаркетинги, GSP;
- Преимущество: опыт работы с «Яндекс Медиа», программатик-платформами, VK и MyTarget;
- Знание «Яндекс Метрики» и Google Analytics, включая подготовку отчетов, настройку целей, отслеживание конверсий и ключевых показателей.
Условия:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России;
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская»;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Директор по развитию
Easy Agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Привлечение и развитие новых клиентов, агентств;
- Участие в организации работы команды в рамках подготовки предложений;
- Выполнение финансовых KPI;
- Развитие долгосрочных деловых отношений с клиентами;
- Мониторинг тендеров и возможностей «захода» к новым клиентам;
- Ведение CRM;
- Формирование знания об агентстве у потенциальных клиентов;
- Участие в профильных мероприятиях.
Требования:
- Опыт работы на позиции New Business Director в диджитал от 2 лет;
- Экспертиза в инфлюенс-маркетинге;
- Высокий уровень самоорганизации;
- Отличные переговорные и коммуникативные навыки.
Условия:
- Высокий уровень дохода (оклад + прозрачная бонусная система);
- Офис в центре города (станция метро «Улица 1905 года»);
- Молодой профессиональный коллектив.
Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected] или в Telegram @kuznetsov_vasiliy
Менеджер по управлению талантами
Easy Agency
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Активное взаимодействие с артистами и блогерами агентства;
- Выстраивание эффективной коммуникации;
- Выявление потребностей блогеров и артистов;
- Помощь в решение рабочих и (реже) бытовых вопросов;
- Сопровождение артистов и блогеров на съемках и мероприятиях;
- Скаутинг новых блогеров и артистов;
- Участие в формировании коммерческих продуктов.
Требования:
- Понимание специфики работы с блогерами и селебрити;
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Способность четко формулировать свои мысли;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Наличие психологического образования будет плюсом.
Условия:
- Высокий уровень дохода (оклад + прозрачная бонусная система);
- Офис в центре города (станция метро «Улица 1905 года»);
- Молодой профессиональный коллектив.
Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected] или в Telegram @kuznetsov_vasiliy
Аккаунт-менеджер
DIDENOK TEAM
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести коммуникацию с клиентами;
- Подготавливать предложения клиентам (составлять презентаций, сметы);
- Брифовать клиента и команду (инфлюенс-менеджеры, креативный отдел, PR-отдел, продакшен и SMM);
- Вести отчетность: документальную, проектную и финансовую;
- Участвовать в подготовке стратегий и креативных концепций;
- Проверять, редактировать и согласовывать подборки блогеров;
- Составлять медиапланы;
- Формировать отчеты по ключевым метрикам и показателям;
- Организовывать работу над рекламными проектами;
- Главное — систематизировать работу, контролировать сроки и результаты.
Требования:
- Стаж работы от 2 лет в рекламных агентствах / в сфере инфлюенс-маркетинга;
- Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
- Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
- Опыт работы в рекламе / с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.
Условия:
- Компания, свободная от формального подхода к работе, но с полным соблюдением ТК РФ;
- Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, один удаленный день в неделю;
- ДМС со стоматологией после шести месяцев работы;
- Возможность обучения за счет компании;
- Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
- Большой и уютный офис в шаговой доступности от станции метро «Бауманская». Вокруг классные фуд-корты и кофейни;
- Свободный дресс-код;
- Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
- Интересные, амбициозные задачи и проекты.
Менеджер проектов (инфлюенс-маркетинг)
DIDENOK TEAM
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Организация работы над рекламными проектами;
- Составление подборки блогеров под рекламную кампанию;
- Ведение коммуникации с заказчиками, блогерами и другими агентствами;
- Составление смет;
- Присутствие на выездных встречах, съемках;
- Формирование отчетов по ключевым метрикам и показателям.
Требования:
- Стаж работы от 2 лет в рекламных агентствах / в сфере инфлюенс-маркетинга;
- Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
- Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
- Быть на связи практически 24/7;
- Опыт работы в рекламе / с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.
Условия:
- Компания, свободная от формального подхода к работе, но с полным соблюдением ТК РФ;
- Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, один удаленный день в неделю;
- ДМС со стоматологией после шести месяцев работы;
- Возможность обучения за счет компании;
- Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
- Большой и уютный офис в шаговой доступности от станции метро «Бауманская». Вокруг классные фуд-корты и кофейни;
- Свободный дресс-код;
- Прозрачная система адаптации и оценки персонала (наставничество, KPI, ежегодная оценка 360);
- Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
- Интересные, амбициозные задачи и проекты.
New Business Manager
JAMI LUP
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и развитие новых каналов продаж;
- Постоянное изучение рынка инфлюенс-маркетинга в России и за рубежом: его объем, игроки, тренды;
- Изучить текущие продукты LabelUp («Агентство», «Платформа», Community);
- Участие в создании новых продуктов;
- Привлечение новых клиентов (как входящие, так и исходящие запросы): сбор контактов, ведение переговоров по телефону и лично, выстраивание долгосрочных деловых отношений;
- Работа с тендерами: поиск релевантных тендеров, попадание в список участников, ведение тендерных проектов;
- Участие в стратегических сессиях с командой и подготовке предложений для новых клиентов;
- Полная подготовка проектов с новыми клиентами для передачи в отдел клиентского сервиса и креативный отдел, контроль качества реализации;
- Участие в профильных мероприятиях и конференциях;
- Выполнение плана продаж.
Требования:
- Релевантный опыт продаж агентских услуг (от 2 лет);
- Экспертная оценка рынка инфлюенс-маркетинга и диджитал;
- Наработанная база ЛПР крупных игроков как преимущество;
- Умение находить новые необходимые контакты;
- Самостоятельность и структурность в работе;
- Умение проводить встречи, высокие навыки презентации;
- Знание техники продаж и умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту;
Условия:
- Работа в агентстве, в котором много интересных проектов для крупных брендов;
- Классный двухэтажный дог-френдли офис в центре Москвы;
- Формат работы: гибридный, график 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Белое трудоустройство по ТК РФ;
- Конкурентную заработную плату, которая соответствует твоим профнавыкам (обсудим на интервью);
- Коммуникацию без барьеров, где тебя всегда выслушают и помогут;
- Драйвовую, молодую команду;
- Программу бенефитов и ДМС после прохождения ИС;
- Digital agency work/life balance.
Руководитель отдела маркетинга
Adsup.me
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать позиционирование, развивать маркетинговые коммуникации, нацеленные на привлечение клиентов в узнаваемости бренда Adsup.me в России и на WW;
- Запускать и сопровождать маркетинговые исследования: анализировать конкурентов с разбивкой по ЦА;
- Инициировать и курировать написание статей копирайтером, создавать медиаконтент (на русском и английском языках);
- Работать с брендом через партнерские размещения, спецпроекты и коллаборации;
- Участвовать в рейтингах, разбираться в их методологии, создавать условия для победы в них;
- Организовывать процессы работы в контенте, разрабатывать нормативы, контент-план и шаблоны;
- Вести аккаунты Adsup.me в социальных сетях, реализовывать новые форматы, сценарии видео для соцсетей;
- Продвигать опубликованный контент и отслеживать показатели эффективности;
- Помогать в «упаковке» услуг агентства, готовить контент для презентаций и сайта;
- Инициировать подготовку и оформление успешных кейсов агентства (совместно с командой);
- Подготавливать вебинары: поиск спикера, согласование тем, создание презентаций и рассылок.
Требования:
- Аналогичный опыт работы от 3-х лет;
- Умение ставить задачи и контролировать их выполнение;
- Лидерские качества;
- Отличное понимание рекламных инструментов, знание специфики перфоманс-маркетинга — будет преимуществом;
- Умение анализировать, объяснять понятным языком сложное, любит работать в команде;
- Владение английским языком (от уровня В1);
- Умение работать с информацией, писать тексты.
Условия:
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с каждым кандидатом;
- Гибридный формат работы: 3–4 дня работаем в нашем уютном френдли офисе на Петроградке, остальные дни можно работать удаленно;
- Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
- Система Day off;
- Регулярные тимбилдинги, корпоративные выезды и подарки;
- Корпоративный английский и ДМС после испытательного срока;
- Возможность влиять на развитие агентства.
По вопросам насчет вакансии писать в Telegram: @istrgrl
Менеджер по продажам
Adsup.me
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Холодный поиск клиентов на российском и международном рынках, ведение переговоров и работа с возражениями;
- Проведение встреч и звонков на уровне первых лиц компаний;
- Выстраивание отношений с клиентами и рекламными агентствами;
- Посещение мобайл-конференций, налаживание отношений с потенциальными клиентами;
- Создание презентаций и медиапланов для клиентов;
- Мониторинг рынка интернет-маркетинга, отслеживание новых тенденций.
Требования:
- Аналогичный опыт работы менеджером по продажам / BDM от 3-х лет;
- Опыт работы в направлении перформанс-маркетинг — будет бесспорным преимуществом;
- Имеет опыт холодных продаж через LinkedIn и e-mail;
- Обладает лидерскими качествами, пунктуален и стрессоустойчив;
- Умеет анализировать, любит работать в команде;
- Владеет английским языком (от уровня В1) — умеет писать письма на английском, может вести переговоры;
- Классный коммуникатор, который умеет договориться с кем угодно и о чем угодно.
Условия:
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с каждым кандидатом;
- Гибридный формат работы: 3–4 дня работаем в нашем уютном френдли офисе на Петроградке, остальные дни можно работать удаленно;
- Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
- Система Day off;
- Регулярные тимбилдинги, корпоративные выезды и подарки;
- Корпоративный английский и ДМС после испытательного срока;
- Возможность влиять на развитие агентства.
По вопросам насчет вакансии писать в Telegram: @istrgrl
Аккаунт-менеджер CPA
AMDG
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Коммуникация с CPA-площадками;
- Аккаунтинг партнеров по наращиванию оборота;
- Соблюдение выполнения медиапланов проектов;
- Подключение новых CPA-площадок и партнеров;
- Контроль закрытия периода;
- Опрос цен для подготовки КП и медиапланов;
- Контроль запуска офферов;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Медиапланирование;
- Анализ результатов в аналитике, по выгрузкам клиентов и в системе Keitaro;
- Работа с Excel;
- Постановка задач в разработку;
- Контроль выполнения и ведения Task менеджера по разработке.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- Аналитический склад ума и умение работать с цифрами;
- Дисциплинированность и аккуратность;
- Понимание сферы интернет-маркетинга (affiliate, CPA, арбитраж трафика);
- Коммуникативные навыки, умение выстраивать долгосрочное сотрудничество.
Условия:
- Работа с топовым рекламодателем в РФ;
- Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
- Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
- Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
- Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
- Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
- Льготные условия по ДМС;
- Различные корпоративные мероприятия.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Аккаунт-менеджер ORM (мидл/сеньор)
AMDG
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение проекта клиентов в агентстве;
- Выявление бизнес-задач, потребностей клиентов;
- Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
- Постановка задач участникам проектной группы;
- Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
- Презентация регулярной отчетности;
- Выполнение внутренних задач (дебиторка, оплаты, закрытия периода).
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
- Развитые навыки коммуникации;
- Высокий уровень самодисциплины и ответственности;
- Опыт работы с проектами ORM;
- Опыт работы с крупными клиентами в рекламном агентстве;
- Умение выстраивать работу в команде;
- Опыт работы в ERP системах;
- Знание программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
Условия:
- Работа с топовым рекламодателем в РФ;
- Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
- Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
- Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
- Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
- Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
- Льготные условия по ДМС;
- Различные корпоративные мероприятия.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Старший специалист по таргетированной рекламе
AMDG
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Коммуникация с клиентом (защита тендера, планирование и т.д.), развитие клиентов. Коммуникация day-to-day на аккаунт-менеджерах;
- Запуск, ведение и регулярная (2-3 раза в неделю) оптимизация рекламных кампаний в кабинетах MyTarget, VK и других (по согласованию с руководителем);
- Взаимодействие с отделом сопровождения клиентов;
- Контроль плановых и фактических финансовых показателей по проектам;
- Подготовка и проверка ежемесячных и еженедельных отчетов;
- Контроль ключевых показателей по проектам;
- Эффективное управление командой для достижения KPI команды;
- Наставничество младших сотрудников, управлений командой.
Требования:
- Опыт работы с таргетированной рекламой от 3-х лет, опыт работы на позиции старшего специалиста от полугода;
- Опыт работы с VK ADS, MyTarget, VK. С другими рекламными системами как преимущество;
- Опыт работы с «Яндекс Метрикой» и Google Analytics. Возможность подготовить отчет и провести аналитику результатов;
- Владение Excel (стандартные формулы, сводные таблицы, фильтры и т.д.);
- Понимание принципов работы различных видов рекламных источников в интернете;
- Ответственность;
- Внимание к деталям;
- Заинтересованность в развитии и наставничестве подчиненных.
Условия:
- Карта развития и рост до руководителя группы;
- Корпоративное обучение Lerna за счет компании, благодаря которым можно развить экспертизу;
- Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
- Работа с ведущими брендами, что позволит тебе получить ценный опыт;
- Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
- Возможность работы в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать свое время;
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобное расположение офиса, 7 минут от станции метро «Белорусская»;
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
- Льготные условия по ДМС;
- Различные корпоративные мероприятия.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Стратег
Апрель
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Погружение в бриф, определение цели и задач, подготовка к дебрифингу и его проведение с клиентом;
- Анализ бренда, аудитории и конкурентов;
- Формирование структуры предложения;
- Создание стратегической части предложения;
- Проведение брифинга креативной команды;
- Контроль процесса создания предложения: отбор идей, обратная связь по креативу, внесение правок;
- Защита предложения перед клиентом, ответы на каверзные вопросы и внесение доработок при необходимости.
Требования:
- Практический опыт создания стратегий (желательно коммуникационных) от 1 года;
- Системное и критическое мышление;
- Умение работать в программах Keynote, MC Office, системах аналитики (Livedune и других);
- Навыки оформления и презентации идей;
- Умение находить и анализировать информацию из открытых источников;
- Понимание инструментов диджитал-коммуникации;
- Достаточное знание английского языка (чтение брифа, работа с англоязычными источниками).
Условия:
- Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
- Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
- Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
- График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
- Проекты для лучших брендов;
- Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
- Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).
Менеджер по работе с клиентами / Аккаунт-менеджер (SMM)
Апрель
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение проекта;
- Руководство проектной командой;
- Планирование бюджета проекта;
- Непосредственное общение с клиентом;
- Участие в презентациях перед заказчиком;
- Помощь в подготовке коммерческих предложений.
Требования:
- Опыт работы в диджитал-агентстве;
- Опыт успешного управления командой, состоящей из не менее, чем из 3 человек;
- Хорошо развитые устные и письменные навыки общения, пунктуальность, способность к взаимодействию с различными людьми, усидчивость и внимательность.
Условия:
- Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
- Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
- Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
- График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
- Проекты для лучших брендов;
- Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
- Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).
Старший менеджер проекта
Апрель
Требуемый опыт работы: 3–6 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Координация работы проектной команды (дизайнер, копирайтер, редактор);
- Общение с клиентом;
- Помощь в организации фото- и видеосъемок;
- Подготовка отчетов;
- Организация отправки призов;
- Аналитика ключевых показателей;
- Помощь в текущих задачах аккаунт-менеджера.
Требования:
- Опыт работы с SMM-проектами от 3 лет;
- Хорошее понимание социальных медиа-платформ, трендов SMM;
- Опыт работы в диджитал-агентстве будет преимуществом;
- Опыт работы с аналитикой — отчетность, желателен опыт работы с Livedune;
- Опыт работы с креативными / контентными аккаунтами;
- Опыт работы с редактурой и текстами;
- Понимание важности сроков;
- Умение находить общий язык с разными людьми;
- Самостоятельность, ответственность, внимательность.
Условия:
- Работа в крупной, динамично развивающейся коммуникационной группе, 30 лет на рынке;
- Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата;
- Уютный, современный офис на станции метро «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»;
- График 5/2 с гибким началом дня. Готовы предложить гибридный /удаленный формат работы;
- Проекты для лучших брендов;
- Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
- Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов (события/мероприятия).