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23.08.2021 в 16:55

«Столото» и Group-IB за полгода заблокировали 7,5 тысяч кибермошенников

Компании круглосуточно ведут работы по мониторингу, выявлению скама и фишинга в интернете

Звонки от «службы безопасности» банков уже давно вошли в жизнь россиян, однако с киберпреступлениями сталкивается не только финансовый сектор, но и государственные лотереи. Чем больше процессы цифровизированы, тем активнее становятся действия злоумышленников. «Столото» (входит в S8.Capital ) и Group-IB поделись с Sostav итогами совместной борьбы с мошенниками в интернете.

«Столото» и Group-IB уже не первый год ведут совместную работу по поиску и выявлению лотерейных мошенников в интернете. В I полугодии 2021 года заблокированы почти 7,5 тыс. мошеннических ресурсов, выдававших себя за государственные лотереи. Среди них мошеннические сайты, пиратские мобильные приложения, фейковые аккаунты и группы в социальных сетях, а также почтовые адреса, с которых отправлялись фишинговые письма.

Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в состав которого входит «Столото»:

Наш комплексный подход к выявлению скама и фишинга в интернете, работа по регулярному мониторингу, блокированию и предотвращению мошенничества под видом государственных лотерей, которая ведется в режиме 24/7, 365 дней в году, обеспечивают безопасность участников государственных лотерей. Для «Столото» это один из главных приоритетов. Мы продолжаем совершенствовать меры противостояния мошенникам совместно с партнерами и органами исполнительной власти.

Мошенники маскируются под государственные лотереи, используя бренд «Столото» и доверие россиян к лотереям. Вот их основные приемы:

  • фишинговая рассылка с обещанием бесплатных билетов;
  • сообщение о крупном выигрыше, для получения которого нужно указать данные банковской карты или сразу же заплатить налог;
  • продажа поддельных билетов на несуществующие беспроигрышные лотереи;
  • копирование реального сайта или приложения, где вместо продажи лотерейных билетов мошенники выводят все средства со счетов.

Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection:

В рамках нашего партнерства со «Столото» с помощью высокотехнологичной платформы Group-IB Digital Risk Protection (DRP), основанной на нейросетях и гибко настраиваемой под защиту конкретного бренда, блокируются все потенциально подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках. Анализируя десятки различных источников, среди которых доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений, решение Group-IB полностью автоматизированно выявляет и блокирует любые нарушения, связанные с незаконным использованием бренда и символики «Столото».

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт России. Они проводятся под государственным надзором ФНС России. «Столото» — один из крупнейших распространителей всероссийских государственных лотерей. Group-IB — разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, расследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Столото Мошенники S8 Capital лотереи
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