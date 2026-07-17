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17.07.2026 в 18:15

Стоимость рекламы в Telegram снизилась

Кликабельность выросла почти на 30%

Во втором квартале 2026 года мессенджер Telegram стал одной из наиболее эффективных площадок для размещения рекламы: стоимость показов и кликов снизилась, а показатель кликабельности рекламных объявлений вырос почти на 30%. Динамика связана с временным снижением конкуренции после пересмотра медиапланов крупными рекламодателями. Таковы данные Magnetto.pro, которые есть в распоряжении Sostav.

Весной рынок рекламы в Telegram изменился после пересмотра частью крупных брендов своих медиапланов. После мартовских разъяснений ФАС о возможности продолжать размещения до конца года многие компании заняли выжидательную позицию или начали тестировать альтернативные площадки.

Снижение активности отдельных крупных игроков привело к сокращению конкуренции в рекламном аукционе. Рекламодатели, которые продолжили использовать Telegram Ads, не только сохранили инвестиции, но и увеличили средний объем бюджетов примерно на 8%.

Одновременно снизилась стоимость размещения. Средний CPM (стоимость тысячи показов) сократился с €1,04 в апреле до €0,98 в июне, а CTR (кликабельность) рекламных объявлений увеличился с 0,67% до 0,86%. Благодаря сочетанию этих факторов средняя стоимость клика уменьшилась с €0,16 до €0,12.

Рост кликабельности говорит не только о сохраняющемся интересе аудитории Telegram к рекламным сообщениям, но и о более качественной работе рекламодателей с таргетингом, подбором каналов и креативами.

Изменилась и структура спроса. Если раньше основными драйверами рекламных закупок были крупнейшие бренды, то сегодня активнее себя проявляет средний бизнес. Компании быстрее адаптируются к изменениям рынка и используют периоды низкой конкуренции для привлечения аудитории по более выгодной стоимости.

Текущая ситуация может оказаться временной. По мере возвращения крупных рекламодателей стоимость размещения в Telegram, вероятнее всего, начнет расти, а конкуренция за внимание пользователей усилится. Нынешний период аналитики называют одним из наиболее благоприятных для запуска и масштабирования рекламных кампаний в Telegram.

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