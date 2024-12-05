44% агентств тратят на подготовку тендера от 50 до 150 тысяч рублей

Агентство Comunica опросило 134 респондента — 49% на стороне клиентов и 51% в агентствах — и узнало, участвуют ли они в тендерах на коммуникационные и PR-услуги, сколько тратят на проведение и удовлетворены ли результатами.

Стоимость подготовки тендерного предложения составляет от 50 до 150 тыс. руб. — так считают 44% респондентов среди агентств. Еще 29% оценивают свои услуги в вилке от 150 до 300 тыс. руб., а 10% укладываются в скромные 50 тысяч. Почти 12% опрошенных рассказали, что тратят на подготовку от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Летом 2024 года подобное исследование провело британское агентство PRCA, оценив стоимость подготовки одного тендера в 7 165 фунтов (900 тыс. руб.).

Затраты на проведение тендера должны быть на стороне агентства — уверено большинство опрошенных из пула клиентов (74%). При этом у 25% агентств были тендеры, участие в которых им оплачивали.

Клиенты уверены в своем умении брифовать: более 90% респондентов считают, что делают это хорошо. Агентства смотрят на ситуацию с большим скепсисом: более 60% российских и 65% британских респондентов среди агентств уверены, что брифы оставляют желать лучшего.

Почти 22% респондентов на стороне клиента признались, что просьба включить коммуникационную стратегию в тендерную презентацию — частая практика. Еще 22% сказали, что такое бывает. Еще 15% допускают, что такой запрос может возникнуть. Тех, кто считает, что просить разработать стратегию для тендера это слишком, — 41%.

В агентствах признают такой запрос нормой и встречались с ним почти 15,5%. Львиная доля — 69% — считают, что разработка стратегии не должна быть среди требований, но не отрицают, что такое бывает. Еще 11,5% такого требования не получали, но сочли бы неуместным.

Иногда по результатам тендера закупка не происходит вовсе. 41% клиентов бывали в ситуации, когда не выбирали ни одно агентство после завершения процедуры.

Например, потому что ни одно предложение не понравилось (63%). Или ситуация изменилась и тендер перестал быть актуальным (58%). Еще четверть опрошенных со стороны клиента сталкивались с ситуацией, когда приходило новое руководство и отменяло тендер (26%).

При этом идеи, озвученные агентствами в тендерных предложениях, иногда все же воплощаются — клиентом «инхаус» или руками другого подрядчика. Такое случалось почти с 90% российских агентств и 49% британских, согласно исследованию компании PRCA.

А вот клиенты считают, что такого не бывает — по крайней мере, они с заимствованием идей не сталкивались (67%).

Около 35% опрошенных на стороне заказчика считают, что участие закупщиков структурирует процедуру тендера. Однако значительная доля клиентов (33%) и подрядчиков (40%) уверены, что привлечение закупок приумножает бюрократию и затягивает сроки.

Около 15% респондентов со стороны клиента считают, что участие закупок добавляет выбору объективности, и 11% опрошенных из агентств с ними согласны.

Еще одно открытие — не всегда выигравшее агентство было фаворитом клиента. Больше 70% опрошенных признались, что бывали не согласны с результатами конкурса и в некоторых случаях предпочли бы работать с проигравшим подрядчиком.

Более 30% опрошенных на стороне клиентов уверены, что всем участникам дают детальную обратную связь. Но в агентствах с ними готовы согласиться лишь 2% респондентов.