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05.03.2020 в 10:55

Starbucks не разрешает покупателям пользоваться своими кружками из-за коронавируса

Скидка для таких клиентов сохранится

Сеть кофеен Starbucks в США и Канаде временно запретила покупателям использовать персональные кружки из-за угрозы распространения коронавируса. Информация об этом была опубликована на официальном сайте сети.

Starbucks с 1985 года предоставляет скидки клиентам, которые приходят в заведение со своими кружками. Таким образом компания надеется снизить использование одноразовых стаканчиков. Отмечается, что скидка для тех, кто придет со своей посудой, сохранится, но кофе им нальют все же в одноразовую бумажную тару.

Также из-за эпидемии в заведениях сети увеличено количество уборок, а сотрудникам, которые должны были отправиться в командировки, меняют даты или отменяют поездки.

Известно, что в конце февраля Starbucks из-за постепенного угасания распространения эпидемии коронавируса, возобновила работу 85% заведений в Китае. Это второй по величине рынок для компании.

Недавно оператор токийских курортов Disney, Disneyland и DisneySea, объявил о том, что оба парка закрываются на две недели для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Starbucks Коронавирус
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